Vice VD till Storfors Plåt

Storfors Plåt söker en Vice VD som tillsammans med VD leder bolagets fortsatta utveckling.
Är du en affärsdriven ledare med starkt fokus på struktur, människor och resultat? Vill du ha en nyckelroll i ett väletablerat bolag inom en stor koncern med tydliga tillväxtambitioner. Då kan detta vara ditt nästa karriärsteg.
Storfors Plåt ingår i Comfortgruppen, en av Sveriges ledande installationskedjor. Bolaget omsätter 174 MSEK och har omkring 80 medarbetare fördelade på sju orter i Norr- och Västerbotten: Piteå, Luleå, Skellefteå, Umeå, Boden, Arvidsjaur och Lycksele.
Verksamheten präglas av entreprenörskap, korta beslutsvägar och stark lokal närvaro. Bolaget befinner sig i en offensiv tillväxtfas med både organisk expansion och strategiska förvärv.Arbetsuppgifter
Som Vice VD har du en central roll i bolagets ledning och arbetar nära VD med fokus på att stärka organisation, ledarskap, struktur och lönsamhet. Uppdraget kombinerar strategiskt och operativt arbete och innebär ett brett ansvar för bolagets dagliga drift, utveckling och personal.
I rollen som Vice VD kommer du att:
• Leda, utveckla och coacha chefer, projektledare och nyckelpersoner
• Skapa struktur, ordning och tydliga arbetssätt i organisationen
• Ansvara för personalfrågor såsom arbetsmiljö, rehabilitering, sjukfrånvaro och kompetensutveckling
• Säkerställa målstyrning, uppföljning och lönsamhetsfokus
• Driva effektivisering och förbättringsarbete
• Vara närvarande ute i verksamheten och bygga starka relationer
• Ansvara för serviceverksamheten och dess personal
• Bidra till bolagets mål om stabil tillväxt och en långsiktig lönsamhet
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och affärsdriven ledare med stark förmåga att skapa struktur, engagemang och resultat.
Du har:
• Flerårig erfarenhet av ledande befattningar med personal- och resultatansvar
• Bakgrund inom teknik, fastighet, bygg, industri, ventilation eller liknande verksamhet
• God affärsförståelse och gärna ekonomisk kompetens
• Förmåga att sätta mål, följa upp och driva förändring
• God kommunikativ förmåga i svenska och engelska
• B-körkort
Meriterande är eftergymnasial utbildning inom relevant område samt branschvana.
Som person är du:
• Strukturerad, målinriktad och analytisk
• Drivande, initiativrik och beslutsam
• Affärsmässig med helhetsperspektiv
• En prestigelös lagspelare som bygger tillit
Du vågar vara tydlig, ta svåra samtal och fatta beslut - samtidigt som du skapar engagemang och trygghet i organisationen.
Vi erbjuder dig
• En nyckelroll i ett starkt och expansivt bolag
• Stora möjligheter att påverka både strategi och operativ verksamhet
• Ett långsiktigt karriärsteg med potential att utvecklas inom koncernen
• Konkurrenskraftiga villkor, bonusmodell och tjänstebil
• 30 dagars semester och förtroendearbetstid
Information och kontakt
Placeringsort: Piteå, Luleå eller Skellefteå
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Tillträde sker enligt överenskommelse med respekt för ev. uppsägningstid.
I denna rekrytering samarbetar Storfors Plåt med Wikan personal.
alternativt kontakta vår rekryteringskonsult Tomas Vidmark, 072-709 02 82, tomas@wikan.se Ersättning
