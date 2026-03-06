Vice VD
2026-03-06
Fiskgrossisten Bröderna Hanssons söker nu en vice VD.
Idag ingår Bröderna Hanssons i den internationella koncernen Huitai Investment Group. Det innebär att vår marknad nu är mycket större och att försäljning sker till fler länder. Precis som tidigare finns vi i Göteborgs Fiskhamn och vi fortsätter att med stor passion producera, förädla och sälja färsk fisk- och skaldjursprodukter. Våra kunder är allt från restauranger, skolkök och delikatessbutiker till matgrossister och livsmedelskedjor.
Vill du vara med och utveckla, bidra till fortsatt tillväxt? Vi söker nu en engagerad och driven vice vd. som tillsammans med Vd och ledningsgruppen ta verksamheten till nästa nivå.
Om rollen
Som vice vd är du en strategisk och operativt stöd till VD och har en central roll i Bröderna Hanssons utveckling. Du är delaktig i att driva verksamheten framåt, utveckla organisationen och säkerställa att våra mål nås.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av ledande befattning
Är affärsorienterad, strukturerad och resultatinriktad
Har god strategisk förståelse och operativ förmåga
Är en tydlig och inspirerande ledare
Har god kommunikation- och samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
En nyckelroll i bolaget
Stor möjlighet att påverka strategier och framtid
Engagerat team och dynamisk arbetsmiljö
Havets alla läckerheter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: lina.ahlstrom@hanssons.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bröderna Hanssons i Göteborg Export AB
414 58 GÖTEBORG Arbetsplats
Hanssons i Göteborg Export AB, Bröderna Jobbnummer
9780514