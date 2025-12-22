Vi söker verksamhetsledare till MEX!
2025-12-22
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Många människor vill komma till Kungälv för att bo och verka och vi söker nu en verksamhetsledare för mark och exploatering som hjälper till att göra det möjligt!
Vi inom Planering, mark och exploatering (MEX) i Kungälv är idag ett ambitiöst, engagerat och glatt gäng.
De som arbetar på enheten är planarkitekter, samhällsplanerare, översiktsplanerare samt mark- och exploateringsingenjörer. Teamkänslan är stor och vi tar alla ansvar för och bidrar till att vi levererar på våra uppdrag och ständigt utvecklas professionellt på olika sätt - och att vi har roligt när vi gör det!
Här får du möjlighet att vara med och forma en hållbar och strategiskt planerad framtid för kommunen, där samarbete och nytänkande står i fokus. Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsledare för MEX kommer du att spela en central roll i att samordna och utveckla arbetet kring markförvaltnings- och exploateringsfrågor. Du kommer att arbeta för att säkerställa och höja kvaliteten i processerna och bidra till en strategisk utveckling av verksamheten. Ditt arbete sker i nära samverkan med enhetschef, mark- och exploateringsingenjörer och andra nyckelroller inom kommunen.
I ditt uppdrag kommer du bland annat att:
- Samordna arbetet inom mark- och exploateringsområdet avseende kommunens förvaltning av obebyggda fastigheter, innefattande upplåtelse av mark, med beaktande av ekonomiska, juridiska såväl som tekniska aspekter för att säkerställa kvalitet och effektivitet i processerna samt ansvara för verksamhetsutveckling av till exempel processer och rutiner samt företräda kommunen i juridiska sammanhang.
- Stötta enhetschef och kollegor i verksamhetsrelaterade frågor.
- Bidra till att förbättra och optimera rutiner och samordning mellan mark- och planeringsfunktionerna.
- Säkerställa att mark- och exploateringsarbetet är i linje med kommunens strategiska mål och prioriteringar.
- Samordna remisser kopplade till mark- och exploateringsfrågor och bidra till en effektiv kommunikation och samarbete med andra enheter inom kommunen.
- Fungera som en strategisk länk mellan planeringen och genomförandet av detaljplaner.
- Driva och delta i projekt inom samhällsbyggnadsprocessen.
Rollen innebär mycket interna samarbetsforum men kan även innebära externa kontakter med både allmänhet och näringsliv, såväl som deltagande i politiska sammanhang för att presentera och förankra arbetet inom mark- och exploateringsområdet.Kvalifikationer
- Relevant högskoleutbildning inom lantmäteri, samhällsbyggnad eller juristexamen med inriktning mot fastighetsrätt eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
- Flerårig erfarenhet av arbete som mark- och exploateringsingenjör eller lantmätare inom kommun, stat eller motsvarande tjänst inom privat sektor varav minst 3 år som exploateringsingenjör.
- En bred förståelse för den kommunala samhällsbyggnadsprocessen och vikten av representation och samordning.
- God insikt i kommunal exploatering, samhällsplanering och beslutsprocesser i en politiskt styrd organisation.
- Erfarenhet av att förhandla och upprätta avtal inom markanvisningar, exploatering samt köp/försäljning av fast egendom.
- Färdighet i att arbeta strategiskt, samordna och stötta i mark- och exploateringsfrågor i detaljplaneprojekt.
- Förmåga att effektivisera arbetsprocesser och driva kvalitets- och utvecklingsarbete.
- Erfarenhet av exploateringskalkyler, fastighet- och ersättningsfrågor.
- God förståelse för de ekonomiska och juridiska förhållandena i kommunal exploateringsverksamhet.
- Hög IT-mognad och vana vid administrativa system.
- B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet av resursplanering och prioritering av projekt inom mark- och exploateringsområdet. Erfarenhet av utvecklingsarbete i en politiskt styrd organisation kopplat till fastighetsförvaltning och exploatering. Utbildning samt mycket goda kunskaper och erfarenhet inom ett eller flera av följande områden: projektledning, exploateringsekonomi, fastighetsvärdering, detaljplaneprocessen, genomförandefrågor och avtalsrätt. Erfarenhet av att leda projektgrupper, skapa framdrift och säkerställa kvalitet i mark- och exploateringsfrågor.
För att trivas i rollen är du en ansvarstagande, lyhörd och kommunikativ person med ett stort intresse för utvecklingsarbete och samarbete. Du är strukturerad vilket innebär att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt, självständigt och uthålligt sätt för att lösa problem och nå uppsatta mål. Du behöver även vara bra på att ta egna initiativ och driva dina arbetsuppgifter, där du både söker och delar dina kunskaper.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Välkommen med din ansökan!Övrig information
