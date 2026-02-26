Vi söker två stycken Personlig assistenter
2026-02-26
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen
Vi söker två personlig assistenter för tillsvidare anställning till ett barn på 1 år, med funktionsbegränsningar.
Ditt uppdrag
Att vara personlig assistent innebär ett varierande arbete med mångsidiga arbetsuppgifter som är anpassade och utformade tillsammans med mamman till den enskilde. Som personlig assistent ingår sondmatning, att ta promenader, leka med barnet följa med på sjukhusbesök.
Arbetsuppgifterna styrs av mamman efter barnets behov. Avseende arbetstiderna
så är de förlagda dag, kväll årets alla dagar. Helgtjänstgöring ingår i tjänsten.
Vi tillämpar schemasystemet Timecare.
Dina kvalifikationer och meriter
Omvårdnadsprogrammet eller annan gymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi söker dig som gärna har erfarenhet av sondmatning, från vård och omsorg, personlig assistans eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet att arbeta med barn.
Du ska behärska svenska språket i så väl tal som skrift. Du ska ha goda datakunskaper då
vi tillämpar Lifecare som dokumentationssystem.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet varav dessa personliga egenskaper är viktiga för denna tjänst: Att du är självgående, flexibel, stabil, uthållig, har en god samarbetsförmåga samt är strukturerad.
Vid anställning begärs utdrag från belastningsregistret.
Rekrytering kommer att ske löpande under ansökningstiden.
För anställning krävs uppvisande av utdrag från Polisens belastningsregister.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Månadsavlönade
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/29".
Detta är ett heltidsjobb.
Fagersta kommun (org.nr 212000-2106)
Socialförvaltningen, Funktionsstödsområdet, Personliga assistenter
Tram Stenquist Guss 0223-44545
