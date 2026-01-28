Vi söker timvikarier till kundtjänst
Vi söker nu nya serviceinriktade och flexibla kollegor som vill jobba extra inom kundtjänst hos våra kunder i Göteborg. Kanske pluggar du på distans och har ett flexibelt schema? Eller är du pensionerad och vill jobba extra 2-3 dagar i veckan?
Tjänstebeskrivning
Tjänsten ingår i uthyrningsverksamheten hos NearYou. Det innebär att du kommer att vara anställd av Nearyou men arbeta hos någon av våra kunder. Tjänsten är en timanställning där behovet varierar.
Som kundservicemedarbetare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att hjälpa kunderna på bästa sätt.
Arbetsuppgifterna kommer att variera men du kommer bland annat:
• Hjälpa kunder i olika typer av ärenden via telefon & ärendehanteringssystem
• Ta emot serviceanmälan och göra tidsbokningar
Vi söker dig som tycker det är roligt med kundservice och som har mycket god kommunikationsförmåga, är digital, serviceinriktad och flexibel.Kvalifikationer
För att vara aktuell understryker vi kravet på flexibilitet. Vi kan ena dagen ha behov med kort varsel och då ser vi gärna att du har ett schema som möjliggör flexibilitet. Du är väl bevandrad i den digitala världen och har lätt för att arbeta i system och har goda kunskaper i Officepaketet.
Vi söker noggranna och serviceinriktade personer som har förmågan att "se, ge och le". Du fungerar utmärkt i såväl högt som lågt arbetstempo och har god kommunikationsförmåga på svenska såväl som engelska.
Har du dessutom ett intresse för kundkontakt och administration så är det starkt meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökningarna behandlas löpande så ansök gärna via vår hemsida redan idag, www.Nearyou.se.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Vi kan inte ta emot ansökningar via mail.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Ersättning
