Vi söker timvikarier till Angered Arena!
2026-01-22
Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Vill du ha ett jobb där du gör skillnad på riktigt? Angered Arena är en av Göteborgs mest kompletta idrottsanläggningar och en sprudlande mötesplats för rörelse och gemenskap.
Nu söker vi dig som vill jobba extra som badvärd eller idrottsarbetare och sprida glädje, samt ge våra besökare service i världsklass!
Angered Arena är en multiarena som erbjuder simhall, gym, gruppträning, samt is- och sporthall. Vårt mål är att sänka trösklarna till fysisk aktivitet, öka simkunnigheten och vara det självklara valet för både föreningar och privatpersoner. Här möts alla från skolbarn till seniorer. Arenan består av två enheter och leds av två enhetschefer tillsammans med tre teamledare och cirka fyrtio medarbetare för att tillhandahålla en bredd av aktiviteter för göteborgarna.
I rollen som badvärd och idrottsarbetare ingår det att täcka upp vid frånvaro av ordinarie personal inom verksamheterna. Vi arbetar med kunden i fokus i en dynamisk verksamhet, fylld av energi och rörelse, där ditt bemötande är avgörande för besökarnas upplevelse. I en kombination av att både leverera kvalitet och service kommer dina främst arbetsuppgifter vara:
- Säkerställa att anläggningen är ren och väl underhållen
- Ge ett varmt och professionellt bemötande som skapar positiva upplevelser för våra gäster
- Bidra till tryggheten och säkerheten i våra lokaler
Utöver dessa arbetsuppgifter kommer du att ha specifika arbetsuppgifter utifrån den rollen du söker:
- Som badvärd bevakar du bassängerna, leder vattengymnastik och annan gruppträning för barn och unga.
- Som idrottsarbetare inom gym och reception bemannar du bland annat receptionen, guidar nya medlemmar i gymmet, visar besökare runt, hänvisar till rätt aktiviteter och tar emot samt hanterar kundsynpunkter.
- Som idrottsarbetare is- och sporthall sköter du om is- och sporthallen för våra besökare, samt tar hand om inventarier och material som brukas av skolor, föreningsliv eller allmänhet.
Hos oss får du en varierad vardag, ett meningsfullt arbete i en nyskapande och inkluderande miljö tillsammans med ett engagerat team med stark laganda. Här erbjuds du även möjligheten att göra skillnad för hälsan i Angered
Arbetstiden varierar och kan innebära arbete under dagtid, kvällstid och helger.Kvalifikationer
För samtliga tjänster söker vi dig som har avslutad gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot idrottsverksamhet eller barn- och ungdomsverksamhet. Du behärska svenska språket väl i både tal och skrift för kommunikation med kollegor och besökare. Det är meriterande om du är flerspråkig och har erfarenhet och god förståelse från multikulturella miljöer.
För tjänsten som badvärd är du utbildad poollivräddare alternativt har annan utbildning eller erfarenhet inom bad som bedöms likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda vattengymnastik.
För tjänsten som idrottsarbetare gym och reception är du utbildad gym- och/eller gruppträningsinstruktör eller har annan bredare utbildning inom friskvård och hälsa. Du har erfarenhet av kassaarbete, samt erfarenhet av att arbeta med service.
För tjänsten som idrottsarbetare is- och sporthall ser vi gärna att du har erfarenhet av att köra ismaskin. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete med lokalvård eller har tidigare erfarenhet av arbete på idrottsanläggning.
Till dessa tjänster lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser. För att trivas i rollen som badvärd eller idrottsarbetare hos oss tar du ansvar för dina och gruppens gemensamma arbetsuppgifter. Du har ett gott bemötande och ett genuint intresse för andra människor där du hittar lösningar och vill hjälpa till för att ge en god service. Du har en god samarbetsförmåga där du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Samtidigt har du förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag och ta initiativ utan att vara beroende av andra. Du är trygg som person och kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer.
Vi vill att idrott & förening ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn ålder- och könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet och öka kvalitén. Målet är att detta ska återspeglas på alla våra arbetsplatser.
Välkommen med din ansökan! Övrig information
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Vid intervju behöver du uppvisa pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Eftersom tjänsten innebär regelbunden kontakt med barn och ungdomar kommer rekryterande chef begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret om du skulle bli aktuell för en anställning. Utdraget får inte vara äldre än ett år när det uppvisas. Via följande länk kan du beställa utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/digitalt-registerutdrag/
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi ger göteborgarna förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi driver, bygger och utvecklar idrotts- och friskvårdsanläggningar samt stöttar Göteborgs föreningsliv genom bidrag och annat stöd. Just nu är vi inne i en spännande utveckling med flera nya anläggningar, nya arbetssätt och mer digitala lösningar. För mer information om förvaltningen och Göteborg Stad hittar du här: https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/idrotts--och-foreningsforvaltningen Ersättning
Timavlönad Så ansöker du
