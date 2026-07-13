Vi söker Tig svetsare!
Nr. 2 personalpartner AB / Svetsarjobb / Varberg Visa alla svetsarjobb i Varberg
2026-07-13
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Som Tig-svetsare blir du en viktig del av produktionen där kvalitet, precision och hantverk står i centrum. Du arbetar främst med Tig-svetsning av kundanpassade produkter, men även kantpressning och andra vanliga förekommande arbetsuppgifter inom metallbearbetning ingår i tjänsten.
Arbetet är varierat då en stor del av produktionen består av unika kundbeställningar. Du arbetat med moderna maskiner och utrustning tillsammans med erfarna kollegor i en verksamhet där samarbete, noggrannhet och ett högt kvalitetsfokus är en självklar del av vardagen.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av Tig-svetsning och gärna även kunskap inom kantpressning eller annan metallbearbetning. Du är van att arbeta efter ritningar och har en god förståelse för vikten av kvalitét, precision och noggrannhet i varje moment.
Som person är du ansvarstagande, engagerad och har ett tekniskt intresse. Du arbetar strukturerat, har ett öga för detaljer. Du är även lösningsorienterad, flexibel och tar gärna egna initiativ när det behövs.
Vi värdesätter samarbetsförmåga högt och söker dig som trivs med att arbeta i team samtidigt som du kan arbeta självständigt. Vi söker dig med viljan att utvecklas, har rätt inställning och ett positivt bidrag till arbetsgruppen är minst lika viktigt som din erfarenhet. Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr. 2 personalpartner AB
(org.nr 556737-8368), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Härdgatan 7 (visa karta
)
432 32 VARBERG Arbetsplats
First Personalpartner Kontakt
Nicklas Karlsson nicklas@firstpersonal.se Jobbnummer
10001029