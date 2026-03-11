Vi söker telefonist
Wolf Enterprises AB / Receptionistjobb / Norrköping Visa alla receptionistjobb i Norrköping
2026-03-11
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wolf Enterprises AB i Norrköping
, Södertälje
eller i hela Sverige
Astrid Health Intelligence söker nu tre personer till en telefonistroll. Tjänsten passar dig som är kommunikativ, serviceinriktad och trivs med att ha kontakt med människor via telefon.
Hos oss kommer du att arbeta med telefonhantering kopplad till olika verksamheter och projekt. Rollen innebär att ta emot samtal, hantera enklare ärenden och vidarekoppla information vid behov. Arbetet sker i samarbete med teamet och bidrar till att säkerställa en professionell och tydlig kommunikation.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
I rollen kan arbetsuppgifterna bland annat innebära att:
Ta emot och hantera inkommande telefonsamtal
Vidarekoppla samtal och information till rätt person eller funktion
Ge grundläggande information och stöd via telefon
Dokumentera och följa upp enklare ärenden
Bidra till en professionell och serviceinriktad kommunikation
Vi söker dig som:
Har god kommunikativ förmåga
Är serviceinriktad och ansvarstagande
Är strukturerad och kan hantera flera ärenden samtidigt
Tidigare erfarenhet av telefonarbete, kundservice eller liknande är meriterande men inte ett krav. För rätt person erbjuder vi en kort introduktion där du får en genomgång av arbetsuppgifter och arbetssätt.
Anställning och ersättning
Deltid med möjlighet till Heltid
Tillsvidareanställning
Fast ingångslön samt prestationsbaserad provision kopplad till arbetets genomförande och resultatSå ansöker du
Skicka din ansökan med en personligt brev i länken nedan. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Wolf Enterprises AB
(org.nr 559250-7106) Arbetsplats
Astrid Health Intelligence AB Kontakt
Commercial & Operations Manager
Angelina Osman angelina@foodpartnerab.se 0722100620 Jobbnummer
9791859