Vi söker Stockholms trevligaste fotografer!
2026-01-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Fotograf, ett drömyrke för dig?
• Bra för nu söker vi fler fotografer till vår fotografkår i Stockholm med omnejd.
Vi söker dig med ett genuint fotointresse som vill kombinera det med ett kul arbete bland barn och ungdomar. Vi värdesätter dina goda egenskaper, som social förmåga och att kunna jobba med eget ansvar under ordning och reda. Men även en estetisk "blick" för bild och form. Erfarenhet från barn- och ungdomsverksamhet är en stor merit.
Vi erbjuder dig en professionell skolfotoutbildning v33 i Nyköping, men även en onlinekurs innan vi ses. Vi ska tillsammans se till att du känner dig som en "fullfjädrad" skolfotograf, och att det blir det roligaste fotografjobbet som finns!
Tjänsten kräver att du har körkort samt tillgång till bil.
Arbetsperioden är i första hand v33 till v42.Tidigare branscherfarenhet inom foto/skolfoto är inget krav men är självklart en merit. Vi ser gärna ett samarbete med redan etablerade fotografer.
Passa nu på att söka till vår glada fotografkår! Berätta även lite om dig själv samt bifoga ditt Cv, och gärna en länk med bilder som visar ditt fotointresse.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Fotoansvarig
Thomas Attervall thomas.attervall@exaktaphoto.se 0706-10 97 66 Jobbnummer
9707592