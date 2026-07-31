Vi söker städare till Linköping
Astani Wear AB / Städarjobb / Linköping Visa alla städarjobb i Linköping
2026-07-31
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Agil Rekrytering söker städpersonal som kan jobba extra hos vår kund i Linköping. Uppdraget riktar sig till dig som vill arbeta självständigt, ta ansvar i det dagliga arbetet och säkerställa att lokalerna håller en hög och jämn standard.
Om uppdraget
• Städning av kontor, trapphus och gemensamma utrymmen
• Dammsugning, moppning och rengöring av ytor
• Hantering av avfall samt påfyllning av förbrukningsmaterial
• Säkerställa ordning, trivsel och kvalitet i lokalerna
Vi söker dig som
• Har ett noggrant och strukturerat arbetssätt
• Trivs med självständigt arbete
• Har fokus på kvalitet och detaljer
• Talar svenska eller engelska
Förutsättningar
• Plats: Linköping
• Omfattning: Extrajobb / behovsanställning
• Arbetstider: Morgon, kväll eller helg
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande. När rätt match identifieras går vi vidare direkt.
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Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://agilrekrytering.se/ Arbetsplats
Agil Rekrytering Jobbnummer
10017135