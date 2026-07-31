Lager- och reservdelsansvarig till KLS
AB Effektiv Väst / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-07-31
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Väst i Borås
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-31Om företaget
KLS Ugglarps är en av Sveriges ledande köttproducenter med fokus på kvalitet, hållbarhet och långsiktiga samarbeten. Företaget är under stark utveckling, erbjuder goda möjligheter att påverka ditt arbete och skapa din egen utveckling i en flexibel organisation.
Vad erbjuder rollen?
Som lager- och reservdelsansvarig ansvarar du för att säkerställa en effektiv hantering av reservdelar och tekniskt material. Rollen kombinerar praktiskt lagerarbete med administration och inköp, samtidigt som du bidrar till att utveckla struktur och arbetssätt. Du samarbetar nära teknik- och underhållsavdelningen för att säkerställa hög tillgänglighet och ett välfungerande materialflöde.Dina arbetsuppgifter
Bygga upp och utveckla reservdelslagret.
Hantera in- och utleveranser samt lagerregistrering.
Säkerställa märkning, placering och ordning i lagret.
Bevaka lagersaldon och beställa reservdelar och förbrukningsmaterial.
Följa upp beställningar, leveranser, returer och avvikelser.
Ha kontakt med leverantörer och inköpsfunktion.
Arbeta i lager- och affärssystem.
Bidra till 5S och ständiga förbättringar.
Samarbeta med teknik och underhåll för att säkerställa materialförsörjningen.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från industri, lager, reservdelshantering eller inköp och som trivs i en roll med både administration och praktiskt arbete. Du har god teknisk förståelse, arbetar strukturerat och är van vid affärssystem. Du är inte främmande för att kavla upp ärmarna och arbeta i en praktisk miljö där det ibland kan vara både tungt och smutsigt.
Som person är du ansvarstagande, noggrann och självgående. Du trivs med att skapa ordning och utveckla rutiner samtidigt som du samarbetar väl med andra.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant? Välkommen att kontakta izabella.bergstrom@effektiv.se
Effektiv rekryterar evidensbaserat med arbetspsykologiska tester och strukturerade intervjuer. Därför behöver du inte skicka något personligt brev, vi fokuserar på din kompetens, potential och en rättvis rekryteringsprocess.
Om Team Effektiv
Sedan 2013 har Effektiv hjälpt kandidater och företag att hitta rätt matchning.
Vi har en sportslig attityd och erbjuder schyssta villkor, kollektivavtal och goda förutsättningar för dig som blir en del av Team Effektiv. Det har gjort oss till en attraktiv arbetsgivare, vilket utmärkelserna Årets Bemanningsaktör och Årets Karriärföretag är ett bevis på.
Med rötterna i idrottens laganda genomsyras Effektivs arbete av värdeorden Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga (GULD), med målet att ta guld tillsammans med kandidater, konsulter och kunder. Varje dag.
För den här tjänsten blir du anställd av Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
Sökord
Lagerhantering, reservdelshantering, produktion, materialhantering, underhåll, service Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8152833-2125050". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Skaraborgsvägen 1B (visa karta
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506 30 BORÅS Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
10017096