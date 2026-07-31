Diskvård
MD i Borås AB / Restaurangbiträdesjobb / Borås Visa alla restaurangbiträdesjobb i Borås
2026-07-31
, Bollebygd
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, Ulricehamn
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Om rollen:
Är du snabb, effektiv och gillar fysiskt arbete? Vi behöver förstärkning i disken! Arbetet sker under stundvis mycket högt tempo under våra mest intensiva serveringstimmar. Dina uppgifter är disk, sortering och att hålla köksytorna rena och säkra.
Vem är du?
Du är en som håller farten uppe även när disken väller in. Tidigare erfarenhet av restaurangdisk eller liknande stressiga miljöer är ett stort plus, men din inställning och din snabbhet är det absolut viktigaste. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: robert@moccadeli.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MD i Borås AB
(org.nr 559441-1257)
Västerbrogatan 5 (visa karta
)
503 30 BORÅS Jobbnummer
10017129