Sjuksköterska (allmänsjuksköterska) i Umeå
VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-07-31
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eller i hela Sverige
På VårdIX-Bemanning tror vi att de bästa resultaten skapas när vårdpersonalen känner sig uppskattad, lyssnad på och väl omhändertagen.
Vi är ett bemanningsföretag som bygger långsiktiga relationer med våra konsulter. För oss handlar bemanning inte bara om att tillsätta uppdrag – det handlar om att skapa trygghet, förtroende och ett samarbete där du känner att du har en arbetsgivare som alltid finns vid din sida.
Därför väljer våra konsulter VårdIX-Bemanning
Personligt engagemang – Vi tar oss tid att lära känna dig. Vi vill förstå dina mål, dina önskemål och vad som är viktigt för dig, så att vi kan hitta uppdrag som passar både din kompetens och din livssituation.
En konsultchef som finns där för dig – Hos oss har du en personlig konsultchef som följer dig genom hela din resa. Vi finns tillgängliga när du behöver stöd, råd eller någon att bolla frågor med.
Långsiktiga relationer – Vi vill vara mer än en arbetsgivare för ett enskilt uppdrag. Vår ambition är att bygga ett långsiktigt samarbete där du känner dig trygg och uppskattad under hela din karriär.
Trygghet och transparens – Vi tror på ärlig kommunikation, tydliga villkor och ett nära samarbete. Du ska alltid känna dig välinformerad och trygg i kontakten med oss.
Flexibilitet – Vi vet att alla har olika mål och livssituationer. Därför lyssnar vi på dina önskemål och arbetar för att hitta lösningar som passar just dig.
Ett företag med hjärta – Vi bygger vår verksamhet på respekt, tillgänglighet och omtanke. För oss är varje konsult en viktig del av VårdIX-Bemanning, och vi arbetar varje dag för att du ska känna dig sedd, uppskattad och väl omhändertagen.
Är du vår nästa konsult?
Vi söker legitimerade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som vill arbeta tillsammans med en arbetsgivare där kvalitet, engagemang och långsiktiga relationer står i fokus.
Oavsett var du befinner dig i din karriär ser vi fram emot att lära känna dig och berätta mer om vilka möjligheter som finns hos VårdIX-Bemanning.Publiceringsdatum2026-07-31Så ansöker du
Skicka gärna ditt CV till info@vardix.se
eller skicka in din ansökan via kontaktformuläret på www.vardix.se.
Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att höra från dig.
VårdIX-Bemanning
Personligt engagemang. Långsiktiga relationer. Rätt kompetens på rätt plats.
Uppdraget gäller från 17 aug 2026 till 3 jan 2027
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Treserva Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: sam@vardix.se Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355)
702 27 ÖREBRO Arbetsplats
Teamkontor i Umeå Kontakt
Sam Souid sam@vardix.se Jobbnummer
10017134