Backoffice medarbetare inom finansiella flöden
Academic Work Sweden AB / Backofficejobb / Stockholm Visa alla backofficejobb i Stockholm
2026-07-31
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, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Bli en nyckelspelare i hjärtat av vår kunds finansiella affärsflöden. Här får du chansen att arbeta i en miljö där laganda och processutveckling driver framgången för både teamet och kunderna.Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
I rollen som Backoffice medarbetare tillhör du en expertgrupp som ansvarar för hela kedjan från transaktion till avslut. Du arbetar nära både affären och den tekniska infrastrukturen för att skapa smidiga flöden och en stark kundupplevelse.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en varierad vardag med stora möjligheter att påverka arbetssätt och bygga djup kompetens inom finans. Du blir en del av ett sammansvetsat team i en prestigelös miljö där kunskapsdelning står i centrum.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär administrativt och operativt ansvar för finansiella transaktioner, avstämningar och kundrelationer inom områden som FX, värdepapperslån och collateral.
Hantera affärsavveckling och bekräftelser för finansiella transaktioner
Genomföra löpande konto- och positionsavstämningar
Administrera och genomföra kundupplägg för företagskunder
Bidra aktivt till förbättring och automatisering av interna processer
Kommunicera dagligen med svenska och internationella motparter
Samarbeta internt med Treasury, Front Office och ekonomiavdelningen
Säkerställa att deadlines och gällande regelverk efterlevs
Vi söker dig som
Erfarenhet från finansmarknaden
God förståelse för finansiella instrument
Goda kunskaper i Microsoft Excel
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt med avgränsade uppgifter
Det är meriterande om du har
Har en avslutat eftergymnasial utbildning inom ekonomi, finans eller motsvarande
Erfarenhet av settlement och affärsavveckling
Kunskap om värdepapper och betalningsflöden
Erfarenhet av administrativa bankprocesser eller kontorsrörelse
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Social
Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "XH0XBA". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Kopparlundsvägen 12 (visa karta
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721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10017103