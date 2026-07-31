Fordonstekniker till J BIL Helsingborg
J Bil AB / Maskinreparatörsjobb / Helsingborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Helsingborg
2026-07-31
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J BIL är ett värderingsstyrt företag vars två viktigaste mål är kundnöjdhet och personalens trivsel och engagemang. Hos oss är det viktigt att besluten fattas av den som har kunskapen, samt att alla blir sedda och bekräftade varje dag.
Om dig
För oss är det viktigt att rätt person är på rätt plats. Din personlighet och attityd är därför avgörande för tjänsten. Som person är du positiv, målmedveten och ser möjligheter. Du bemöter alltid dina kunder och arbetskamrater på ett mycket professionellt sätt och tar ansvar för att bygga långsiktiga relationer. Du har en hög känsla för service samtidigt som du är noggrann.
Krav och meriter:
Minst 3 års erfarenhet som fordonstekniker
Goda kunskaper inom diagnostik och felsökning
B-körkort
Certifikat inom t.ex AC är meriterande
God datavana är ett krav, likaså goda kunskaper i svenska
Om jobbet
Vi finns i Haninge, Sätra, Vällingby, Täby och Upplands Väsby i Stockholmsregionen, samt Tagene och Västra Frölunda i Göteborgsregionen. Vi finns även i Lund, Jönköping, Ängelholm, Kristianstad, Falkenberg, Linköping och Norrtälje. Vi arbetar med varumärkena Peugeot, Citroen, Opel, och Mitsubishi på servicemarknad. Har du erfarenhet från något eller flera av dessa märken är det meriterande, vilket också kommer att påverka vilka märken just du kommer att få arbeta med.
Du har ett operativt ansvar för att självständigt utföra samtliga förekommande reparations- och underhållsarbeten på ett fackmannamässigt sätt inom samtliga utrustningsområden. I uppgiften ingår felsökning, åtgärdande av fel, kontroll av åtgärderna, provkörning och in- och utkörning av fordon.
Vi lägger stor vikt på personlighet och att du förstår våra kärnvärden och är beredd att jobba enligt dem till 100%.Publiceringsdatum2026-07-31Övrig information
Tillsvidareanställning, inleds med sex månaders provanställning. Körkort B fordras.Så ansöker du
Ansök senast 31 augusti 2026. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår Servicechef betim.hyseni@jbil.se
Ansökningar behandlas löpande, så det är bra om du hör av dig så fort som möjligt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J Bil AB
(org.nr 556343-9487)
Bergavägen 6 (visa karta
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254 66 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10017132