Vi söker snickare

Habibi, Ali / Snickarjobb / Varberg
2026-07-12


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Vi söker snickare till Varberg!
Är du en erfaren snickare som söker nya utmaningar? Vi söker nu en skicklig snickare för arbete i Varberg.

Publiceringsdatum
2026-07-12

Kravprofil för detta jobb
Vi ser helst att du sedan tidigare arbetat med till-, om- och nybyggnationer. Även ROT-arbeten, altaner, dörr- & fönstermontage, har utfört diverse takjobb med mera.
B-Körkort är ett krav för tjänsten och du ska även behärska svenska i tal samt skrift.

Dina personliga egenskaper
Vi ser gärna att du som söker är flexibel, positiv och nyfiken. Du ska även vara serviceminded då du träffar kunder. Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Maila CV till
irsebygg@gmail.com
Ange snickare i ämnesraden. Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi behandlar ansökningar löpande och rekryterar så snart vi hittar rätt kandidater.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
E-post: irsebygg@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Habibi, Ali
Södergatan 16 B (visa karta)
432 44  VARBERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Irse Bygg

Jobbnummer
10000307

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