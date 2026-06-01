Vi söker säkerhetsvärdar! (Bollnäs)
2026-06-01
Om företaget
Vi bygger framtidens säkerhetsplattform där teknik möter mänsklig närvaro. Safetly är ett auktoriserat bevakningsföretag och digital marknadsplats som matchar företag med vakter med hög kvalitet, transparens och snabbhet.
Ditt uppdrag
• Vara en trygg och professionell närvaro för våra uppdragsgivare.
• Arbeta utifrån våra matchningssystem som ser till att dina kvalifikationer och preferenser stämmer med rätt uppdrag.
• Leverera bevakning, rondering eller ordningsuppdrag med noggrannhet och ansvar.
• Bidra till vår kultur av kvalitet, transparens och kontinuerlig feedback, vi vill att du växer med oss.
Vi söker dig som
• Är serviceinriktad, kommunikativ och sätter säkerhet i främsta rummet.
• Är flexibel, kan hoppa in på olika uppdrag och tider.
• Vill arbeta i en modern plattformsdriven miljö där du har insyn och påverkan.
Vi erbjuder
• Ett alternativ till traditionella vaktbolag – med valfrihet för dig att välja uppdrag.
• Transparens i ersättning och villkor.
• Snabb onboarding och stöd genom hela processen.
• Möjligheter att utvecklas och bli en kärna i vårt växande community av vakter.
Så ansöker du
Skapa ett konto i Safetly-appen som finns i App Store och Google Play. Där påbörjar du din ansökan på några minuter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Arbetsgivare Safetly AB
821 43 BOLLNÄS
