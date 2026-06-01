Systemtekniker inom applikationsdrift | Örebro | Experis
Vill du arbeta i en roll där du kombinerar teknisk spetskompetens med verksamhetsnytta? Vi på Experis söker nu systemtekniker till ett uppdrag med fokus på applikationsdrift och utveckling av stabila IT-miljöer!
Att jobba som Systemtekniker inom applikationsdrift
Som systemtekniker kommer du att arbeta med drift och förvaltning av organisationens IT-system och applikationer. Du blir en viktig del i att säkerställa en stabil, säker och effektiv IT-miljö, samtidigt som du bidrar med expertkunskap i olika projekt och initiativ!
Du ansvarar för att installera, konfigurera och underhålla tekniska plattformar samt identifiera och lösa incidenter och problem. Rollen innebär även ett nära samarbete med verksamheten där du bidrar med rådgivning och tekniskt stöd!
Du kommer bland annat att:
arbeta med drift, installation och underhåll av Windows Server-miljöer
administrera och hantera Microsoft SQL Server
konfigurera och underhålla IIS
felsöka incidenter och lösa problem i befintliga system
bidra till förbättringar och effektiviseringar i IT-miljön
Arbetet är praktiskt och varierat, där du får kombinera teknik med förståelse för verksamhetens behov.
Vi söker dig som har:
Minst 2 års erfarenhet av arbete i en liknande roll
Högre utbildning inom relevant område
Kunskaper om Windows Server
Övergripande kunskap om datorer och kringutrustning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vem är du?
Vi tror att du är någon som:
Tar ansvar och gillar ordning och struktur.
Trivs med att hjälpa andra - och förklara teknik på ett enkelt sätt.
Har positiv energi, nyfikenhet och viljan att utvecklas.
Om Experis
Experis är ett ledande, globalt konsultbolag inom IT/Tech med över 600 konsulter på uppdrag i Sverige och 22 000 konsulter runt om i världen. Via Experis får du tillgång till en stor variation av spännande uppdrag hos våra intressanta kunder inom både privat och offentlig sektor.
På Experis får du en personlig konsultchef och kontinuerlig kompetensutveckling så att du kan hålla dig ajour med ny teknik. Experis, som är en del av ManpowerGroup, har ett långsiktigt hållbarhetsarbete (Working to change the world - ESG strategy) med målsättningen att bidra till att lösa kompetensbristen av bland annat IT-resurser.
Vi på Experis är ett värderingsstyrt bolag, och allt vi gör genomsyras av våra värderingar People, Knowledge och Innovation.
People | Vi inkluderar och välkomnar alla oavsett roll, funktion eller ansvar. Vi värderar kompetens och har förtroende för att individen tar eget ansvar och levererar inom ramen för sin rollbeskrivning. Vi är prestigelösa och vårt arbetsklimat bygger på öppenhet och trygghet.
Knowledge | Vi har ett "growth mindset" och håller oss relevanta på marknaden genom att ständigt förflytta och höja vår egen kompetens, våra konsulters samt våra lösningar/erbjudanden.
Innovation | Vi vågar testa nytt och misslyckas. Det kräver mod. Vi har ett utifrån och in-fokus och arbetar hela tiden med värdeskapande aktiviteter för våra målgrupper.
Praktisk information
Placeringsort: Örebro.
Omfattning: Heltid och på plats.
Vill du ta nästa steg i din IT-karriär? Välkommen till Experis! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Engelbrektsgatan 6 (visa karta
)
702 12 ÖREBRO Arbetsplats
Experis Kontakt
Contact
Vilma Andersson Vilma.Andersson@se.experis.com Jobbnummer
9940117