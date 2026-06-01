Bli vår nya radiofysiker!
2026-06-01
Vill du vara med där det verkligen händer? Med oss på ic.energy får du chansen att vara med i ett uppdrag som är både tekniskt utmanande och samhällsviktigt – avvecklingen av kärnkraft. Tillsammans med en av våra största kunder inom energibranschen söker vi nu radiofysiker som vill ta nästa steg i karriären, och vara med och lösa konkreta utmaningar kopplade till strålsäkerhet och hållbar hantering av radioaktivt material.
Vi letar efter dig som kan din radiofysik och gillar att lösa kluriga tekniska utmaningar. Detta för att jobba i uppdrag inom avveckling och kärnkraft. En spännande roll där du är nyckelspelare i att säkerställa en trygg och effektiv friklassningsprocess. Mer konkret så innebär rollen att du kommer att:
Utföra radiologiska kartläggningar och analyser för att säkerställa säker hantering av radioaktivt material.
Friklassa, granska och godkänna friklassningsärenden samt göra ställningstaganden för extern behandling och friklassning av material.
Utveckla och implementera mätmetoder för aktivitetsbestämning av avfall.
Delta i riskbedömningar och dimensionering av strålskyddsåtgärder.
Samarbeta med interna och externa intressenter för att uppfylla myndighetskrav och säkerhetsstandarder.
Tjänsten är placerad i Oskarshamn, där både vårt kontor och kunden finns.
Vem är du?
Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik, radiofysik, kärnfysik eller utbildad sjukshusfysiker
Erfarenhet av arbete med strålsäkerhet och strålskydd
Är en analytiker ut i fingerspetsarna
Extra bra är det om du har erfarenhet av kärnteknisk anläggning och om nationella och internationella regelverk, men inget måste.
Vilka är vi och varför ska du välja oss?
Vi är ett konsultföretag med teknikkonsulter som har spetskompetens inom energi, bygg och stadsutveckling. Vi motiveras extra mycket av projekt som har betydelse för vår framtid. Hos oss hittar du engagerade och smarta kollegor som bildar en stark och omtänksam gemenskap. Hos oss är det roligt att jobba och inte nog med det så har vi såklart också särskilt bra villkor i form av bra löner, flexibilitet, friskvårdsbidrag, tjänstepension, sjukförsäkring och roliga aktiviteter.
Vårt huvudkontor ligger i Varberg och vi verkar i uppdrag på väst- och östkusten. Vi är redan ett gott gäng kollegor i Oskarshamn och vi vill bli fler.
Övrigt Känner du igen dig i beskrivningen ovan och vill vara en del av vårt gäng? Sista ansökningsdag är den 28 juni, men rekrytering kommer ske löpande. Skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Har du frågor om tjänsten? Kul! Hör av dig till hr@icenergy.se
