Medicinsk sekreterare, vikariat, till Vårdcentralen Osby
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du ha en roll där du både får ta eget ansvar och bidra i ett starkt team? Kom och bli en del av vårt team och forma framtiden tillsammans med oss!
Vårdcentralen Osby ligger i nordöstra delen av Skåne, med goda pendlingsmöjligheter. Osby är beläget i ett naturskönt område med många möjligheter till friluftsliv. Vi har cirka 6 500 listade patienter och vår strävan är att erbjuda trygghet, tillgänglighet, hög vårdkvalitet och kontinuitet för våra patienter.
I samma byggnad som vårdcentralen finns familjecentralen med öppen förskola. Vi driver familjecentralen tillsammans med Osby kommun, där kommunen har ansvar för den öppna förskolan och social rådgivning och vårdcentralen ansvarar för barnhälsovård. Detta arbetssätt gör att vi kan stötta barnet och familjen på rätt nivå utifrån deras livsvillkor. Det finns även ett äldreboende i samma byggnad, där vi till stora delar ansvarar för läkarstödet. Samarbetet med kommunens hemsjukvård och äldreomsorg är mycket välfungerande samt präglas av korta beslutsvägar och ömsesidig personlig kännedom.
Nu när vår kollega ska vara studieledig söker vi en medicinsk sekreterare för ett vikariat på ett år. Välkommen till vårt kompetenta team!
Du och dina medicinska sekreterarkollegor har ett gemensamt ansvar för de dagliga och löpande arbetsuppgifterna samt övriga administrativa ansvarsområden. Dina kollegor har alla olika bakgrund och erfarenhet, men den gemensamma nämnaren hos oss är arbetsglädje och samarbete. Vi är positiva till förbättringar och vågar prova nytt och tänka annorlunda.
På vårdcentralen använder vi oss av systemen PMO, Pasis och MedSpeech. Det är de medicinska sekreterarna som samordnar, planerar, bevakar, skriver diktat, avlöser i receptionen och diagnosregistrerar. Vi hjälps åt och fördelar arbetet efter verksamhetens behov och olika kompetenser. Som medicinsk sekreterare hos oss arbetar du även nära andra yrkeskategorier.
Vi erbjuder dig:
• ett varierande och roligt arbete
• kompetenta och trevliga kollegor
• goda möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har utbildning inom hälso- och sjukvårdsadministration, 80 poäng KY eller 400 poäng YH, alternativt motsvarande läkarsekreterarutbildning. Du har även goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt goda kunskaper inom medicinsk terminologi. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom primärvården i Region Skåne.
I vår vardag uppstår det ofta förändringar, därför är det av stor vikt att du kan förhålla dig till dessa samt prioritera mellan olika arbetsuppgifter och anpassa arbetssättet när tempot varierar. Därutöver har du ett stort intresse för utveckling, lärande och administration. Vi vill även att du precis som vi, värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret, delaktighet och ett gott samarbete mellan kollegor och chef. Ditt engagemang och din positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Vi värdesätter att du har förmågan att ge ett lyhört och professionellt bemötande. Därtill är du lösningsorienterad med en hög känsla för service. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328261".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
223 81 SKÅNE
Region Skåne, Primärvården
Tf Verksamhetschef
Marie Fransson 044-3090033
9940126