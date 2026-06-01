Vill du arbeta som personlig assistent vaken natt hos mig i Kinna?
Jag är en 14-årig kille som bor med min familj i Kinna, Marks kommun. Jag har en flerfunktionsvariation och behöver stöd i hela min vardag – allt från personlig hygien och måltider till aktiviteter och sådant som får livet att funka och kännas bra.Nu söker jag en trygg och engagerad personlig assistent som främst vill arbeta vaken natt. Tjänsten är på heltid men kan även vara aktuellt att bli en deltid. Ange gärna i din ansökan hur mycket du vill och kan jobba! För mig är det viktigt att känna trygghet och att vi trivs tillsammans. Du kommer att vara en viktig del av min vardag och arbeta nära både mig, min familj och mina andra assistenter. Tillsammans skapar vi en fungerande, utvecklande och trygg tillvaro.Jag söker dig som är:
trygg, lyhörd och omtänksam
ansvarstagande och har god arbetsmoral
genuint intresserad av att arbeta med barn och ungdomar inom LSS
en person som vill göra skillnad och bidra till ett rikt liv
Det är meriterande om du har erfarenhet av vård eller omsorg, men din personlighet och vilja är viktigast.Du behöver vara rökfri och kunna arbeta i ett hem där det finns pälsdjur.Låter det som något för dig? Då hoppas jag att du vill söka!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
511 57 KINNA Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9940137