Vi söker rehabinstruktör till rehabiliteringsmedicin
2026-06-01
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Rehabiliteringsmedicin ger en högspecialiserad vård med fokus på personer som drabbats av ryggmärgsskada och sjukdom i ryggmärgen. Här får du vara med och skapa framtidstro för våra patienter – från det akuta stadiet genom hela rehabiliteringsprocessen.
Vi jobbar med personcentrerad vård där patientens mål står i centrum och sätts tillsammans med vårt tvärprofessionella team. Hos oss får du kontinuitet och trygghet – med en medelvårdtid på cirka tre månader lär du verkligen känna dina patienter. Här har vi ett öppet och lärande klimat där du samarbetar med erfarna kollegor och specialister som fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer och sexolog. Här får du tid för reflektion och gemenskap – vi värdesätter att växa tillsammans, både som team och individer.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som arbetar för att ge varje patient bästa möjliga förutsättningar att återta kontrollen över sitt liv. Vill du vara med på resan?
Vad erbjuder vi?
Ett meningsfullt arbete där din egen erfarenhet av ryggmärgsskada är en central kompetens. Du blir en del av en verksamhet där engagemang, utveckling och patientens bästa står i fokus. Vill du och stärka, motivera och inspirera patienter i deras rehabilitering för att göra verklig skillnad i andras liv?Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Som rehabinstruktör har du en unik och central roll i patientens rehabiliteringsprocess. Med din egen erfarenhet av ryggmärgsskada bidrar du med kunskap, förståelse och trovärdighet som gör verklig skillnad. Du arbetar utifrån patientens individuella rehabiliteringsplan och stöttar patienten i att uppnå ökad självständighet, bättre hälsa och högre livskvalitet.
Du leder och driver tränings- och idrottsaktiviteter både individuellt och i grupp, med fokus på motivation, delaktighet och rörelseglädje.
Du kommer också att arbeta en del av tiden på avdelning 623 som ligger beläget i Högsbo
Om dig
Vi söker dig som:
Har egen levd erfarenhet av ryggmärgsskada (ett krav för tjänsten)
Har god fysisk och psykisk hälsa
Har mycket god kunskap om din egen skadas påverkan på funktion, aktivitet och delaktighet – både kort- och långsiktigt
Har god rullstolsteknik och erfarenhet av hjälpmedel
Har erfarenhet av att möta människor i stora livsomställningar
Meriterande är pedagogisk utbildning och vana att förmedla kunskap.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-06-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neurosjukvård, Avd 134 Ryggmärgsskador Kontakt
Vårdenhetschef, Martina Blixter 072-2024509 Jobbnummer
9940135