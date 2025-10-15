Vi söker nu Supplier Performance Inspector
Vi söker en ny kollega till vår kund som kombinerar avancerad teknologi och bransch ledande expertis för att skapa hållbara lösningar för de viktiga kunder och verksamheter de hjälper till att utveckla.
Vill du jobba i en innovativ miljö med goda utvecklingsmöjligheter? Läs vidare!
Tjänstebeskrivning
Som Supplier Performance Inspector är du tillsammans med ett team ansvarig för kontroll och inspektion av inlevererat material, främst inom elektronik. Du har en viktig roll i att utvärdera och godkänna de produkter som köps in. Som supplier performance inspector har du ansvar över att säkerställa att de komponenter som levereras till produktionen har rätt kvalitet. Vidare skapar ni avvikelserapporter som rapporteras till SQE (supplier quality engineers) samt berörda inköpare och leverantörer.
I rollen ingår även arbetsuppgifter såsom:
• Att ansvara för att kontrollinstruktioner tas fram
• Granskning av materialcertifikat
• Utvärdera inlevererat material avseende uppfyllande av ritningskrav och specifikationer.Kvalifikationer
För denna roll läggs stor vikt vid personlighet. Du kommer ha daglig kommunikation med leverantörer och kollegor och du behöver därför ha god samarbets- och kommunikationsförmåga. Vidare är det viktigt att du är lösningsorienterad.
Du behöver även:
• Ha några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter med inriktning elektronik
• Ha tidigare erfarenhet av IPC610
• Kunna hantera engelska i såväl tal som skrift då kunden jobbar med en internationell leverantörsbas
Det är vidare meriterande om du har tidigare erfarenhet av mätning och programmering av CMM.
Denna roll är ett konsultuppdrag där du blir anställd på NearYou, men jobbar som konsult ute hos vår kund.
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Ersättning
