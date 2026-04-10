Vi söker nu en Förarutvecklare!
Sandahls Logistik AB / Logistikjobb / Göteborg
2026-04-10
Vill du arbeta i en viktig roll där du säkerställer att våra transporter sker enligt gällande regler och med hög kvalitet?
Vi söker nu en noggrann och strukturerad Förarutvecklare som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Som förarutvecklare arbetar du med att utbilda och coacha våra förare för att förbättra körsätt, minska bränsleförbrukning, regelefterlevnad samt öka säkerheten på vägarna. Du analyserar föraraktiviteter och följer upp förares prestationer. Du arbetar nära trafikledning och förare och bidrar till att säkerställa en trygg, laglig och effektiv transportverksamhet.Dina arbetsuppgifter
• Utbilda och coacha lastbilsförare i sparsam och säker körning
• Analysera körbeteende för vårt uppföljningssystem (bonus)
• Arbeta med regelefterlevnad (Kör och Vilotider)
• Följa upp och rapportera resultat
Kvalifikationer
• Pedagogisk förmåga och vilja att utbilda andra
• God datorvana
• Flytande svenska i både tal och skrift
• Vi utför alltid bakgrundskontroller
Meriterande
• Erfarenhet av att köra tung lastbil
• Erfarenhet av förarcoachning eller utbildningDina personliga egenskaper
• Noggrann och strukturerad
• Engagerad och lösningsorienterad
• Ansvarstagande
• God kommunikativ förmåga
• Förmåga att arbeta självständigt
• Intresse för utveckling och förbättringsarbete
Vi erbjuder
• En viktig roll i ett växande företag
• Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt
• Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
• En möjlighet att arbeta med hållbarhet och växa med företaget
• En positiv arbetsmiljö där utveckling och samarbete prioriteras
• Kollektivavtal
• Lunchförmån
• Generöst friskvårdsbidrag
• Sjukvårdsförsäkring
• Vi tillämpar provanställning
• Stationeringsort enl. ök
• Start omgående eller enl. ök
Intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar dig till vårt team på Sandahls Logistik.
Sandahlsbolagen är ett av Sveriges största privatägda logistikföretag. Allt startade 1949 med en mans vision om att lösa kundernas transporter lite snabbare, lite smartare. Sandahls är ständigt på väg. Dygnet runt, mil efter mil levererar vi kvalitet till våra kunder inom logistik och entreprenad.
Våra uppdrag tar oss till Sveriges alla hörn. Ibland är det raka spåret, ibland får vi själva bana väg. Men alltid med riktningen noggrant kalibrerad - på rätt väg mot en hållbar framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandahls Logistik AB
418 78 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
