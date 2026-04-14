Vi söker Montörer till Väderstad!
2026-04-14
Vill du arbeta praktiskt i en tillverkningsmiljö där du ser tydliga resultat av ditt arbete?
Hos oss blir du en viktig del av produktionen i rollen som montör. Du kommer till ett företag som värdesätter innovation, kvalitet och engagemang - och där varje medarbetares insats gör skillnad.
Om tjänsten
Som montör arbetar du med montering av både mindre och större komponenter. Arbetsuppgifterna varierar mellan olika avdelningar men ställer alltid krav på noggrannhet och ett tekniskt intresse. Du trivs med praktiskt arbete och har gärna erfarenhet av montering eller annat tekniskt arbete - antingen från arbetslivet eller från fritiden.
Vi välkomnar både erfarna montörer och mer juniora profiler. Det viktigaste för oss är din inställning, din vilja att lära och ditt engagemang!
Arbetstiden är förlagd till tvåskift med följande tider:
05:54-15:06 måndag-torsdag, 05:54-14:24 fredag.
15:00-23:36 måndag-torsdag, ledig fredag.
Tjänsten är en visstidsanställning med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse, med möjlighet till omgående start.
Om dig
Vi söker dig som är en lagspelare med stort engagemang och hög arbetsmoral. Du är pålitlig, tar ansvar och bidrar till en trygg och trivsam arbetsmiljö. Du är nyfiken, har en vilja att lära och drivs av att utvecklas tillsammans med oss. Samtidigt förstår du vikten av att kombinera ett bra arbetstempo med noggrannhet och har ett genuint tekniskt intresse.
Vi ser gärna att du har:
Traverskort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Bakgrund inom mekanik är meriterande, gärna med inriktning mot tunga fordon.
Övrig information
Placeringsort är Väderstad.
For frågor vänligen kontakta Talent Acquisition Specialist, Ellinor Lindell på 0142-810 59 eller ellinor.lindell@vaderstad.com
Är du intresserad av tjänsten och motsvarar kraven är du välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 30 april.
Notera att ansökningar via mail inte tas emot. Urval sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Om Väderstad
Väderstad förser det moderna lantbruket med innovativa och högeffektiva lantbruksmaskiner och metoder. Genom att förenkla arbetet och förbättra resultatet för lantbrukaren, är företagets vision att bli världens ledande partner för enastående uppkomst. Koncernen är familjeägd och huvudkontoret ligger i Väderstad, Sverige. Väderstad finns representerat i 40 länder och på alla kontinenter. År 2025 hade Väderstad 1900 medarbetare och omsatte 6,1 miljarder kronor.
Väderstad har utsetts till ett av Karriärföretagen 2026 - en utmärkelse för Sveriges mest attraktiva arbetsgivare för studenter och unga. Vi är stolta över vårt långsiktiga arbete med att skapa en arbetsmiljö som präglas av utveckling, ansvarstagande, samarbete och lärande, där du som medarbetare får möjlighet att växa och bidra.
Vill du ha mer info så kolla gärna på denna korta film om Väderstad AB: https://www.youtube.com/watch?v=otyG_kgySbg
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Väderstad AB
(org.nr 556944-2808)
Hogstadvägen 2 (visa karta
)
590 21 VÄDERSTAD
9852625