Pizzabagare sökes till Plaza
Sahin, Zeki / Kockjobb / Höganäs Visa alla kockjobb i Höganäs
2026-08-01
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Hej,
Vi söker dig som en duktig kock som också kan baka pizza. Du ska ha erfarenhet av att ha jobbat som kock och att du ska ha vana att baka italienska pizzor.
Vi vill gärna att du van med att jobba i stressiga miljöer och kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Du ska ha ambition att jobba med mat och det är viktigt att du har sinne för organisering i ditt arbete.
Vi ser gärna att du är strukturerat i ditt arbete. Du ska vara engagerad, ansvarsfull och initiativtagare.
Låter detta bra, skicka in ett mejl. Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
E-post: taner86cengiz@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sahin, Zeki
Kyrkgatan 3 (visa karta
)
263 34 HÖGANÄS Arbetsplats
Pizza Plaza Jobbnummer
10017777