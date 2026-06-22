Vi söker massörer

Strength In Motion Sweden AB / Hälsojobb / Härryda
2026-06-22


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Premium Hälsan Landvetter växer och vi söker nu utbildade massörer som vill arbeta minst 50 % hos oss. Du kan antingen bli anställd eller arbeta som inhyrd massör med egen verksamhet.
Omfattning
Från 50 % upp till heltid
Möjlighet att arbeta dagtid, kvällstid och helger

Anställnings- och samarbetsformer
Anställning enligt överenskommelse
Möjlighet att hyra in sig som terapeut (egen verksamhet)

Bokning och kundunderlag
En stor del av våra kunder använder friskvårdsbidrag och presentkort, och vi har många stamkunder som regelbundet bokar behandlingar.
Vi söker dig som:
Är utbildad och certifierad inom din behandlingsform
Är professionell, positiv och serviceinriktad
Är ansvarsfull och strukturerad
Talar svenska och/eller engelska
Vill arbeta i ett tryggt och familjärt team

Om Premium Hälsan Landvetter
Premium Hälsan Landvetter är en modern träningsanläggning med fokus på träning, behandling och återhämtning.
Vi arbetar långsiktigt med kvalitet, personligt bemötande och helhetshälsa – både för våra kunder och våra medarbetare.

Publiceringsdatum
2026-06-22

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev.
Tillträde enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
Mail
E-post: emelie.larsson@premiumhalsan.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Massör Landvetter".

Arbetsgivare
Strength In Motion Sweden AB (org.nr 556972-1938)
Milstensvägen 2 (visa karta)
438 35  LANDVETTER

Arbetsplats
Premium Hälsan Landvetter

Jobbnummer
9973211

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