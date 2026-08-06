Vi söker Marknadsförare
My Finans Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
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Vill du vara med och utveckla ett växande redovisningsföretag?
My Finans Sweden AB söker en engagerad och kreativ marknadsförare som vill vara med och stärka vårt varumärke samt bidra till företagets fortsatta utveckling. Hos oss får du arbeta i en dynamisk miljö där du har möjlighet att påverka och utveckla företagets marknadsföring.Publiceringsdatum2026-08-06Om företaget
My Finans Sweden AB är ett modernt redovisningsföretag som erbjuder professionella tjänster inom redovisning, bokföring, bokslut, lönehantering, skatterådgivning och ekonomisk rådgivning till företag i olika branscher. Vårt mål är att ge våra kunder hög kvalitet, personlig service och långsiktiga lösningar som skapar trygghet och hjälper deras verksamheter att växa.Dina arbetsuppgifter
Som marknadsförare kommer du bland annat att:
Planera och genomföra företagets marknadsföringsaktiviteter.
Ansvara för företagets närvaro i sociala medier.
Skapa innehåll för webbplats, annonser och marknadsföringsmaterial.
Utveckla företagets varumärke och marknadsstrategier.
Följa upp och analysera marknadsföringsinsatser.
Bidra med nya idéer för att attrahera fler kunder och stärka företagets marknadsposition.
Träffa nya möjliga kunder på deras plats.
Är du en kreativ och initiativtagande person som trivs med att ta ansvar och utvecklas? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
E-post: jobb@myfinans.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare My Finans Sweden AB
(org.nr 559376-6388) Jobbnummer
10024031