Montörer till kund inom tillverkningsindustrin
Adecco Sweden Aktiebolag / Fordonsmontörsjobb / Västerås Visa alla fordonsmontörsjobb i Västerås
2026-08-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Västerås
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-06Om tjänsten
Som montör hos vår kund blir du en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar för att uppnå uppsatta produktionsmål. I rollen ansvarar du för montering av produkter och komponenter med hjälp av både handverktyg och enklare utrustning. Du arbetar efter tydliga instruktioner och säkerställer att arbetet utförs med hög kvalitet och precision. Har du erfarenhet av ritningsläsning är det meriterande, då vissa moment utförs utifrån tekniska ritningar. Packetering och viss truckkörning kan även ingå i arbetet.
Tjänsten är ett konsultuppdrag med start enligt kundens behov och pågår i 3-6 månader, med god möjlighet till förlängning. Du kommer arbeta i en framstående produktionsmiljö där ordning, renlighet och samarbete står i fokus.
Om dig
Vi söker dig som har ett intresse för praktiskt arbete och trivs med att arbeta med händerna. Du är noggrann, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra. Erfarenhet från industri eller produktion är meriterande, liksom teknisk utbildning eller tekniskt intresse. Du trivs i en dynamisk arbetsmiljö och bidrar med en positiv inställning och vilja att lära dig nya arbetsuppgifter.
Krav för tjänsten:
Erfarenhet av montering eller likande arbete
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift, då vissa instruktioner ges på engelska
Meriterande:
Truckkort
Traverskort
Säkra lyft
B-körkort och tillgång till bil
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Är du intresserad?
Då ska du ansöka så snart som möjligt, du söker tjänsten genom att registrera dig på vår hemsida via formuläret/länken nedan. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område.
Urval och intervjuer sker löpande, men notera att vi får in väldigt många ansökningar vilket gör att svarstiden kan vara längre än vanligt. Vi uppskattar din förståelse!
Om anställningen
Som ambulerande konsult hos oss på Adecco innebär det att du är anställd av oss och arbetar ute hos våra kunder, vilket kan innebära en variation i arbetsplats och arbetstider inom ett överenskommet område. Hos vår kund blir du väl omhändertagen och du kommer ha en dedikerad konsultchef på Adecco som stöttar dig längst vägen.
Observera att drogtest och hälsokontroll förekommer vid anställning.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare via ACCSVERIGE@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Badhusgatan 8 (visa karta
)
722 15 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Linnea Johansson Linnea.Johansson@adecco.se Jobbnummer
10024005