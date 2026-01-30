Vi söker Linjemålare
2026-01-30
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
Arbetsuppgifter och Förutsättningar:
I rollen som medarbetare hos oss arbetar du med olika typer av linjemålning, allt från målning på skolgårdar till längsgående linjer på vägar. Det gäller allt från utsättning till färdigt jobb. Du kommer att arbeta i direkt anslutning till kund, bra kundkontakt är ett måste. Mestadelen av arbetstiden är dagtid, men det kan förekomma kväll och helgjobb.
Personliga egenskaper och förmågor:
Vi värdesätter vår arbetsmiljö högt, arbetet sker många gånger i direkt anslutning till byggarbetsplatser och ute på vägar därför behöver du vara säkerhetsmedveten och ha ett eget risktänkande.
• Du har god förmåga att samarbeta
-Du har yrkesstolthet
• Du gillar att ha ordning och reda runt omkring dig
• God förståelse för att läsa ritningar
Krav: Körkort B
Svenska i tal och skrift
Meriterade:
Tidigare erfarenhet inom yrket
BE-körkort
C-kort
Övrigt: Tillsvidare
Start enlig överenskommelse
Vi utgår från Landskrona i Skåne Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: ansokan@linjemalningsyd.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linjemålning Syd AB
(org.nr 559197-8928) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
