Vi söker lagerpersonal i Malmö!
2026-03-03
Sugen på ett extrajobb där du slipper sitta still och istället får vara mitt i flödet? Då kan detta vara din nästa grej!
Jobbhuset söker nu en person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Malmö. Här är du med och ser till att ordrar plockas, paket packas och att lagret rullar på utan stopp
Du behöver inte ha gjort detta tidigare. Har du rätt inställning, gillar att jobba praktiskt och håller tempot uppe, så kommer du snabbt in i det.
Det här får du:
Flexibla pass som funkar med ditt schema
Kollegor som hjälps åt och håller energin uppe
Ett extrajobb där dagarna går fort och du håller dig aktiv
Det här vill vi se hos dig:
Att du är pålitlig och tar ansvar
Att du trivs med fysiskt arbete
Att du kan prata svenska eller engelska
Att du kan börja inom kort
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att hitta nästa starka tillskott till Malmö
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
