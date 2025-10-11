Vi söker kock
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige
Piacetto söker en passionerad kock!
Har du en kärlek till matlagning, ett öga för detaljer och ett hjärta som klappar för god service?
Vi på Piacetto söker nu en kock som vill bli en del av vårt engagerade team i Falun.
Hos oss får du arbeta i ett kreativt kök där kvalitet, smak och presentation står i centrum. Vi uppskattar dig som tar ansvar, gillar att samarbeta och brinner för att ge våra gäster en minnesvärd upplevelse - varje gång.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av à la carte eller liknande restaurangverksamhet
Är stresstålig, positiv och noggrann
Har en genuin passion för mat och råvaror
Vill bidra till ett härligt team med mycket energi och arbetsglädje
Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsmiljö med härliga kollegor
Möjlighet att utvecklas och ta egna initiativ
Ett kök där kvalitet och kreativitet möts
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan till piacetto.falun@hotmail.com
- vi ser fram emot att höra från dig
Välkommen till Piacetto - där passion möter god smak. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: Piacetto.falun@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jomi AB
(org.nr 559443-3574)
Slaggatan 1 (visa karta
)
791 71 FALUN Jobbnummer
