Vi söker sjuksköterskor till intermediärvård på akutvårdsavdelning
I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".
Vill du arbeta nära patienten i en verksamhet med tempo, bredd och stark teamkänsla? Nu bygger vi upp en ny akutvårdsavdelning (AVA) med intermediärvårdsplatser på Ljungby sjukhus - och vi söker dig som vill vara med från start.
Akutvårdsavdelningen är en del av akutkliniken, som tillsammans med länets två akutmottagningar utgör en central del av vården för akut sjuka och skadade patienter. På kliniken arbetar nästan 200 engagerade medarbetare. Vi är en akademisk akutklinik med goda möjligheter till lärande och utveckling i vardagen.
Det här är AVA med IMA-platser i Ljungby:
Den nya avdelningen ska förbättra patientflödet på sjukhuset och stärka omhändertagandet av patienter som behöver mer övervakning och behandling än vad andra medicinska områden på sjukhuset kan erbjuda.
I ett första steg kommer vi att starta upp akutvårdsavdelningen med start vecka 34. I nästa steg, i höst, kommer vi att starta upp intermediärvårdplatser på avdelningen Totalt kommer avdelningen då ha 16 AVA-platser och tre IMA-platser.
Hos oss möter du patienter med tillstånd inom bland annat medicin, kirurgi, ortopedi och infektion. Vårdtiderna är oftast korta och arbetet präglas av:
* snabba utredningar och tidiga beslut
* tät monitorering och uppföljning
* nära samarbete mellan professioner
* högt men strukturerat patientflöde
Hos oss får du
* en inledande bred internutbildning
* möjlighet att göra avgörande insatser för patienter i behov av akutvård
* vara med och bygga upp en ny verksamhet
* arbeta i multiprofessionella team
* kontinuerlig fortbildning
* möjlighet att utvecklas vidare inom intermediärvård och akutsjukvård
Om du vill läsa om våra förmåner kan du besöka länken:https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/sjukskoterska/
5 plats(er). Publiceringsdatum 2026-05-21

Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska arbetar du nära patienten. Kliniska bedömningar och prioriteringar är en central del av arbetet.
Arbetsuppgifter innefattar bland annat:
* kontinuerlig monitorering och kliniska bedömningar
* planering och samordning av patientens vård
* nära samarbete med läkare och övriga professioner
Nu söker vi sjuksköterskor som främst är intresserade av att arbeta med intermediärvårdspatienter, men som sjuksköterska hos oss arbetar du både medintermediärvård och patienter på akutvårdsavdelningen, utefter din kompetens. För ytterligare variation och kompetensutveckling finns möjlighet att kombinera tjänstgöring med andra enheter på sjukhuset. Eftersom det är en ny avdelning kommer du få utbildning innan avdelningen öppnar samt en individanpassad introduktion och en mentor. Blir du nyanställd i Region Kronoberg får du också en regionövergripande introduktion.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
För att lyckas och trivas hos oss tror vi att du:
• är lösningsfokuserad, flexibel och har lätt att anpassa dig till nya situationer
• är trygg i dina bedömningar
• arbetar för och värdesätter goda relationer och samarbete
• drar lärdom av erfarenheter och feedback från omgivningen
• ser nya arbetssätt som en möjlighet och vill bidra till att utveckla verksamheten
Erfarenhet från intensivvård, akutsjukvård, intermediärvård eller liknande är meriterande. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema. Rotationstjänstgöring enligt schema, du arbetar såväl dag som kväll och natt. Du arbetar 2 av 5 helger.
