CE Chaufför & Gårdsarbetare
Wikan Personal AB / Jordbruksjobb / Eslöv Visa alla jordbruksjobb i Eslöv
2026-05-21
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Eslöv
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige
Vi söker en allround medarbetare inom lantbruk och transport. Publiceringsdatum2026-05-21Om företagetArbetsuppgifter
Erfaren och flexibel gårdsarbetare med ansvar för både lantbruksarbete och transporter. Van vid att arbeta självständigt med transporter, maskiner, djur, underhåll och dagliga rutiner på gård. Har god känsla för service, säkerhet och effektivt arbete i högt tempo.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom transport och gårdsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som person är du noggrann, engagerad och flexibel.
Du har:
• CE-kort och erfarenhet av släp.
• YKB
• Digitalt Förarkort
Information och kontakt
Arbetet kommer vara varierande arbetstider och kan även innebära helgarbete och då har man lediga dagar i veckan
Tjänsten börjar med en visstidsanställning med möjlighet till fast anställning.
Välkommen med din ansökan redan idag, då vi rekryterar löpande!
Ansökan sker endast via vår hemsida www.wikan.se.
Vid frågor angående tjänsten, kontakta Lisbeth Ahlkvist på 046-540 85 92.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se
Job Summary
Requirements and Experience
About the company
About Wikan Personal
Contact information Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9921354