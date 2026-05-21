Sandwich Artists till Subway Farsta C - Deltid
Subcom Sweden AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-05-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Subcom Sweden AB i Stockholm
, Huddinge
, Sollentuna
, Norrköping
, Örebro
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-21Om företaget
SUBWAY® och Subcom Sweden AB
SUBWAY® är världens största snabbmatskedja med över 40 000 restauranger globalt - och cirka 160 i Sverige.
Subcom Sweden AB är en del av Nordic Bites Group, som driver över 350 restauranger i Sverige, Finland ,Norge ,Danmark.
Nu fortsätter vi vår expansion och vi söker rätt person att växa med oss.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Förbereda och preppa kött och grönsaker, inklusive att baka bröd och kakor
Säkerställa att områden för livsmedelsförvaring och tillredning uppfyller standarder gällande hälsa och säkerhet
Följa Subways regler och policys
Kassabiträde
Registrera leveranser
Genomföra rengöring och städning enligt dags-, vecko- och månadsschema
Följa säkerhetsrutiner
Arbeta som en del av ett team
Leverera service av hög standard vid hantering av produkter, vid försäljning och i mötet med gästerna.
Som Sandwich ArtistTM serverar du och skapar mervärde för gästerna på ett effektivt och trevligt sätt. I den här rollen främjar du medvetenhet om Subway® som varumärke och säkerställer att hygienstandarderna uppfylls.
Vem är du och vad förväntar vi oss av dig?
En förmåga att arbeta i en snabb och hektisk miljö med bibehållen noggrannhet och kvalitet.
Utmärkt kundserviceförmåga och en positiv attityd gentemot gäster och kollegor.
Förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ när det behövs.
Flexibilitet att arbeta i olika skift och under helger, kvällar och högtider.
Arbetar du eller har arbetat inom fastfood, eller restaurangbranschen är det ett stort plus.
Mycket goda kunskaper i svenska är ett krav. Goda kunskaper i engelska är ett stort plus.
Du är stabil, dvs är lugn och kontrollerad även i stressade situationer.
Du älskar att jobba med och tillsammans med människor.
Du har en god samarbetsförmåga, dvs arbetar bra med andra människor.
Du är serviceinriktad, dvs uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.
Du skall tycka om att träffa nya människor och känna att det är givande att hjälpa andra.
Hur blir jag framgångsrik här?
Visa passion och engagemang. Var entusiastisk och brinn för det du gör. Genom att vara passionerad kommer du att göra ditt bästa i arbetet och inspirera andra i teamet.
Ge fantastisk kundservice. Kundnöjdhet är avgörande för framgång inom Subway®. Var vänlig, lyhörd och tillmötesgående gentemot varje gäst. Sträva efter att överträffa deras förväntningar och ge dem en minnesvärd upplevelse varje gång de besöker Subway®.
Var noggrann med detaljer. Var uppmärksam och se till att varje sub är korrekt sammansatt enligt gästens önskemål.
Samarbeta, kommunicera och ha en positiv attityd och var en lagspelare. Var beredd att hjälpa till där det behövs och vara öppen för att ta emot och ge feedback för att förbättra prestationen.
Ha en stark arbetsmoral. Var pålitlig, punktlig och ta ansvar för ditt arbete. Visa att du är redo att göra det extra för att leverera kvalitet och överträffa förväntningar.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en spännande möjlighet att bli en del av Subway®-familjen och leda en Subway® restaurang till framgång. Du kommer att få stöd och resurser från din restaurangchef och vårt team för att hjälpa dig att lyckas i ditt uppdrag. Att arbeta hos oss ger dig möjlighet att vara en del av en framstående organisation.
Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö som är inkluderande och respektfull mot alla. Vi välkomnar och uppmuntrar mångfald och ser det som en tillgång i vår verksamhet. Oavsett din bakgrund eller erfarenhet kommer du att känna dig välkommen och uppskattad hos oss.
På Subway® är teamarbete och samarbete viktigt. Vi tror på att skapa en positiv och stöttande arbetsmiljö där alla kan trivas och växa tillsammans. Du kommer att få möjlighet att arbeta i ett team av dedikerade och engagerande medarbetare som strävar efter att leverera högkvalitativ service och kundupplevelse.
Subway® erbjuder karriärmöjligheter inom organisationen. Om du visar engagemang, skicklighet och ambition finns det möjlighet att klättra uppåt och ta på dig mer ansvarstagande befattningar.
Genom att välja oss som arbetsgivare får du en chans att vara en del av en framgångsrik restaurangkedja och en möjlighet att utvecklas i en givande och gästfokuserad arbetsmiljö. Vi värdesätter våra medarbetare och strävar efter att skapa en stimulerande och givande arbetsplats där du kan trivas och växa.
Start: Omgående
Placering: Anställd i region Stockholm med huvudsaklig placering i Farsta Centrum.
Omfattning:
Deltid 25-50% enligt överenskommelse
Du ska kunna arbeta enligt schema under alla restaurangens förekommande skift.
Dag, samt kvälls och helgarbete ingår i tjänsten.
Extra vid behov, främst kvällar/helger
Anställningsform:
Tillsvidareanställning med 6 mån provanställning
Anställning för enstaka dagar
Lön: Enligt kollektivavtal
Vill du bli en nyckelperson i vårt engagerande lag?
För att ansöka, skicka ditt CV, foto och ett personligt brev där du skriver varför du passar bra för tjänsten utifrån kraven i annonsen till: stockholm.farstacentrum@subway.nu
Skriv "Sandwich Artist" i din ansökan, tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden slut, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi hälsar dig välkommen till Subway®! Så ansöker du Jobbnummer
9921366