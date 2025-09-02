Vi söker kassapersonal
Daengs Wok AB / Kassapersonalsjobb / Halmstad Visa alla kassapersonalsjobb i Halmstad
2025-09-02
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Daengs Wok AB i Halmstad
Studentjobb hos Daengs Wok
Är du en glad och noggrann person som gillar att arbeta med människor?
Då kan du vara den vi söker!
Vi på Daengs Wok letar efter dig som kan arbeta:
På söndagar
Vid behov (extra vid sjukdom eller semester)
Vi ser gärna att du:
Är ansvarsfull och punktlig
Har god kommunikationsförmåga
Har erfarenhet av service eller restaurang (ett plus - men inget krav, vi lär gärna upp rätt person!)
Låter det som något för dig - eller kanske någon du känner?
Skicka ditt CV till: sarahpham215@gmail.com
Välkommen till oss på Daengs Wok - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: sarahpham215@gmail.com Arbetsgivare Daengs Wok AB
(org.nr 556937-3383)
Lars Montins Väg 29 (visa karta
)
302 92 HALMSTAD Jobbnummer
9488882