Vikariat som lärare idrott och hälsa samt viss undervisning i andra ämnen.
Välkommen till Smedjebackens kommun!
Vi är en kommun som med god och stabil ekonomi som grund och med invånarna i fokus arbetar aktivt med utveckling där målet är bästa möjliga verksamhet. Som arbetsgivare är vår styrka prestigelöshet, dialog och korta beslutsvägar. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan leva upp till vår värdegrund där välkomnande, engagemang, trygghet och framtidstro är våra ledord.
Röda Berga
Skolan är centralt belägen i Smedjebacken. Skolan har ca. 312 elever som kommer från olika delar i kommunen. Skolans placering erbjuder fina grönytor, närhet till skog och mark. Personalen och eleverna trivs tillsammans och ser frågor som rör kunskaper, studiero, trygghet, motivation och tolerans som självklara viktiga frågor att arbeta med. Vi söker dig som verkligen vill göra skillnad för elever och som vill vara nära och stödja elever i sin utveckling till att nå goda resultat.
Du kommer att ansvara för idrott och hälsa samt viss undervisning i åk 1-6.
Vi har en fin idrottshall där du och dina kollegor i ämneslaget för Idrott och hälsa undervisar elever i åk 1-6. Du kommer att ingå i arbetslag och ha ett nära samarbete med kollegor. Publiceringsdatum2026-05-28Dina arbetsuppgifter
Undervisning i idrott och andra ämnen i åk 1-6.
Precis som oss arbetar du utifrån grundtanken att vi finns till för eleverna.
Du sätter eleven i centrum i den undervisning och du ser det som självklart att hitta lösningar som gör att alla elever lyckas i ditt klassrum och på vår skola.
Du är väl förtrogen med uppdraget utifrån läroplanen och du har ett ledarskap i klassrummet som präglas av struktur, tydlighet och lugn.
Du följer upp elevers kunskapsutveckling i nära samarbete med kollegor, elevhälsan och hemmet.
Du använder extra anpassningar på ett sätt som gör att enskilda elever lyckas i skolvardagen utifrån sina individuella förutsättningar.
Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och arbetets innehåll och förutsättningar kan komma att förändras över tiden. Kvalifikationer
Lärarlegitimation med inriktning mot idrott och hälsa är i första hand kvalifikationen.
Är du lärarstudent eller har erfarenhet av att arbeta som obehörig lärare? Självklart är även du välkommen att visa ditt intresse för att arbeta hos oss!Dina personliga egenskaper
Du har en positiv människosyn och har en förmåga att skapa goda relationer.
Du har ett förhållningssätt och ett bemötande som fokuserar på att se möjligheter och att utforma lösningar som gynnar alla elevers kunskapsutveckling.
Du har god förmåga att identifiera framgångsfaktorer för elevers lärande, utveckling och identitetsskapande.
Du har god förmåga till samarbete och ser vinster i att tillsammans arbeta mot uppsatta mål.
Du ser digitala verktyg som en naturlig del i vardagen och ett självklart inslag i undervisningen.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats i en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. Vitror på dialogen som verktyg för utveckling och värnar om kortabeslutsvägar och prestigelöst förhållningssätt. Arbetsmiljöarbetet står ifokus där målsättningen är att arbetslivet ska vara hållbart, hälsosamt ochtryggt för alla medarbetare. Klicka https://smedjebacken.se/arbete-och-naringsliv/formaner.html
för att läsa mer om de förmåner vi erbjuder.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas. Intervjuer sker fortlöpande.
I samband med anställningserbjudande kommer kandidaten som erbjuds tjänsten att behöva styrka sitt medborgarskap. Det kan personen göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringsprocessen då urval av rekryteringskanaler redan bestämts för denna rekrytering.
Läs mer på smedjebacken.se om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. All rekrytering sker digitalt och via vår externa länk till rekryteringssystemet Webcruiter. Vid problem av registrering av CV var god kontakta Webcruiter support. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du personalavdelningen genom kommunens växel så får du hjälp med din ansökan.
Kontaktinformation
Charlotta Jokiniemi, Rektor, 0240660223, charlotta.jokiniemi@smedjebacken.se
Gunbritt Hansen Gustafsson, Sveriges Lärare, 0240660257, gunbritt.gustafsson@edu.smedjebacken.se
Arbetsplats
Bergavägen 6
777 31 Smedjebacken
Viktig information:
Arbetsgivare: Smedjebackens kommun
Ref.nr: 5135263528
Tjänstens omfattning: 100%
Vikarie
Startdatum: 2026-08-10
Slutdatum: 2027-06-15
Sista dag att ansöka är 2026-06-09 Så ansöker du
