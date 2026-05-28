Floor Supervisor - New Yorker, Karlstad
2026-05-28
Med över 1.300 butiker i 45 länder finns NEW YORKER representerat i hela världen och vi fortsätter växa som ett framgångsrikt Young Fashion-företag. Med ett team på över 25.000 arbetar vi i framkant med stor vikt på samarbete och gemenskap. Tack vare vår passion för mode, vår spontanitet och effektivitet har vi lyckats vara en del av modevärlden i över 50 år. Bli en del av vårt team!
Som förstärkning till vårt team i Karlstad söker vi nu en:
Floor Supervisor
Huvudsakliga arbetsområden
Trainee inom butiksledning enligt New Yorkers koncept
Medansvarig för försäljning, omsättning och inventering
Ansvar för den dagliga driften av butiken vid ledningens frånvaro
Bli bekant med och bistå butiksledningen med försäljningsadministration såsom företagsekonomiska nyckeltal
Bistå butiksledningen vid utveckling, upplärning och att skapa motivation inom teamet.
Alla i butiken förekommande uppgifter
Samarbete med andra avdelningar i ett teamorienterat New Yorker
Vi ser helst att du är över 18 år
Gymnasieutbildning samt gärna högre utbildning inom arbetsledning, ekonomi och/eller handel och mode
Minst 1 års arbete inom detaljhandeln och talang för försäljning
Gärna erfarenhet av försäljnings- och personaladministration och personalledning
Ledarförmåga och kunna coacha dina medarbetare
Kommunikativ, tydlig och lyhörd
Driven, självgående och strukturerad
Engagerad och teamorienterad
Flexibel, stresstålig och trivs med att arbeta i högt tempo
Hög modemedvetenhet och gärna erfarenhet från modebranschen
Goda kunskaper i svenska och engelska, meriterande är kunskaper i tyska samt goda kunskaper i Excel
Vi erbjuder
NEW YORKER erbjuder dig en attraktiv arbetsmiljö med spännande utmaningar och gott om utrymme för egna idéer. Förutom intressanta erbjudanden väntar dig ett öppet och dynamiskt team med en platt organisation och en öppen kommunikation. Har vi väckt ditt intresse? Då ser vi fram emot din ansökan online!Anställningstyp/arbetstider
: Deltid, 30 timmar i veckan. Tillsvidare med start omgående enligt överenskommelse eller från och med 2026-08-01.
Upplysningar lämnas av: Butikschef, e-mail NYSE040@Newyorker.de
Ansökningar: Vi tar inte emot några ansökningar per post eller e-mail, endast via extern webbplats:https://jobs.newyorker.deAnsökningar
som inkommer per post, mail eller i butik behandlas inte. Vi behandlar ansökningar löpande så inkom med din ansökan så snart som möjligt men allra senast 12.06.2026
Du hittar ytterligare information om lediga tjänster här: http://www.newyorker.eu
