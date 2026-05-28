Utvecklingsledare fritidshemmet Karlslundsskolan
Vallentuna kommun / Pedagogchefsjobb / Vallentuna Visa alla pedagogchefsjobb i Vallentuna
2026-05-28
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vallentuna kommun i Vallentuna
, Täby
, Upplands Väsby
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Nu söker vi dig som har ett stort engagemang, vilja och drivkraft att utveckla och driva fritidshemmet på Karlslundsskolan.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Karlslundsskolan är en väl fungerande F-9 skola i centrala Vallentuna med närhet till goda kommunikationer. På skolan går ca 500 elever. Du kommer till en arbetsplats där nytänkande uppmuntras och där vi gärna stöttar dig i dina utvecklingsprojekt med kollegorna. Karlslundsskolan är Erasmus+ ackrediterad och genomför flera utbyten med elever och lärare varje år. Vallentuna musikklasser drivs av Karlslundsskolan och är en spännande kultur som präglar skolenheten.
På vår skola arbetar vi med ett tillitsbaserat och distribuerat ledarskap, där din kompetens och ditt engagemang är avgörande för våra elevers framgång och hela skolans utveckling. Vi söker dig som med skarpt pedagogiskt öga ser potentialen i varje elev och som drivs av att utveckla undervisningen i enlighet med aktuell forskning och beprövad erfarenhet.
Fritidsverksamheten består av ca 250 elever från förskoleklass till årskurs 6.Publiceringsdatum2026-05-28Dina arbetsuppgifter
Som utvecklingsledare för fritidshemmet får du mandat att leda fritidshemmets arbete framåt. Du ansvarar både för utveckling och för den operativa driften av hela fritidsverksamheten. I ditt uppdrag arbetar du nära skolans ledningsgrupp där du tillsammans med andra skolledare arbetar för att utveckla hela skolan. Du skapar förutsättningar i organisationen att lyckas nå ambitiösa mål. Du planerar och följer systematiskt upp arbetet utifrån nationella, kommunala och lokala mål. Du har en vilja och lust att utveckla andra människor och skapa gemensamma målbilder.
Som utvecklingsledare för fritidshemmet är arbetstiden ungefär fördelad enligt:
40% planering, organisering och uppföljning av fritidshemmets operativa verksamhet samt systematiskt arbete långsiktigt. Målsättningar, uppföljning och ledare för fritidshemmets medarbetare.
20% ansvarsområden för hela Karlslundsskolan, exempelvis elevråden F-9.
40% tid i fritidshemmets verksamhet som pedagog.
Du kommer att ha eget kontor/arbetsplats.
Karlslundsskolan har idag ett välfungerande systematiskt byggt fritidshem med utvecklingsgrupp och fritidshemsmöten. Du direktrapporterar till rektor.Kvalifikationer
Legitimerad grundlärare fritidshem.
God kunskap om styrdokument och lagar inom skolans område.
Förmåga att utveckla fritidshemmet utifrån styrdokument och forskning.
Erfarenhet av att leda medarbetare mot uppsatta mål.
Tidigare erfarenhet av formellt ledarskap.Dina personliga egenskaper
Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
Förmåga att hantera många processer och prioritera för verksamhetens bästa under hög press.
Förmåga att slutföra initierade processer och uppgifter.
Drivkraft och vilja att aktivt utveckla ditt ledarskap är ett krav.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start i augusti där provanställning kan komma att tillämpas.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här; https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1qR630-0008RL-60&d=4%7Cmail%2F365%2F1690960200%2F1qR630-0008RL-60%7Cin11c%7C57e1b682%7C13778492%7C10514287%7C64CA021A83FDB8A0B13554BFCEB22681&o=%2Fphto%3A%2Fptseelib.s%2Fsnnselsnigateire%3Ftrtgsp_mtiamamcaugn%26drg%3Dt%3D_mtowdpmk3260ts&s=tA9bKjUxw_DG02NtfEM9sc3rm5c
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 30/6.
För mer information kontakta:
Mattias Lingeskog, rektor, 08-587 861 52, mattias.lingeskog@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna Kommun
(org.nr 212000-0027), https://www.vallentuna.se/
186 41 FÖR VALLENTUNA KOMMUN ÄR DETTA EJ ALKTUELLT Arbetsplats
Vallentuna kommun Jobbnummer
9934678