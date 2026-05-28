Specialistläkare i allmänmedicin till Hallonbergens vårdcentral
Specialistläkare till Hallonbergens vårdcentral - Här får du göra skillnad på riktigt!
Vill du arbeta som specialist i allmänmedicin på en plats där ditt engagemang märks, uppskattas och gör verklig nytta? På Hallonbergens vårdcentral får du vara med och forma framtidens primärvård - i ett område som växer och där behovet av din kompetens är stort.
Vi är en varm och driven arbetsgrupp som tillsammans skapar en trygg och modern vård för våra patienter. Med en listning som ökar från 7 100 söker vi nu dig som vill arbeta nära patienterna, bidra med din expertis och samtidigt utvecklas i din profession. Våra nyrenoverade lokaler ligger dessutom perfekt till, bara några steg från tunnelbana och buss.
Ett team som lyfter dig - och som du lyfter tillbaka.
Förmånliga anställningsvillkor erbjuds.
Hos oss blir du en del av ett kompetent och engagerat team med sjuksköterskor, läkare, psykolog och rehabkoordinator. Här finns både erfarenhet och nyfikenhet, och du får goda möjligheter att påverka arbetssätt, utveckla verksamheten och växa i din roll. Du kan läsa mer om oss på Hallonbergens vårdcentral (regionstockholm.se)
Som en del av SLSO erbjuder Hallonbergens vårdcentral samma anställningstrygghet och förmåner som alla andra enheter inom organisationen. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)

Arbetsuppgifter
Du arbetar brett inom allmänmedicin och möter patienter i alla åldrar och livssituationer. Rollen är varierad och utvecklande, och du får möjlighet att bidra till hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Du handleder även studenter samt AT- och ST-läkare och är ett stöd för kollegor i medicinska bedömningar.Kvalifikationer
Specialistläkare i allmänmedicin med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård
Erfarenhet från svensk primärvård är meriterande
Erfarenhet av journalsystemet TakeCare är meriterandeDina personliga egenskaper
Du är en empatisk och trygg läkare som uppskattar det kliniska arbetets variation och komplexitet. Du ger ett professionellt bemötande, har ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du vill bidra till utveckling och ser värdet i att vara en del av en verksamhet som ständigt strävar efter att bli bättre. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Heltid, 100 %. Tillträde enligt överenskommelse.
Övrig information:
Vi behandlar ansökningar löpande och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag. Ta chansen att bli en del av vårt fantastiska team på Hallonbergens vårdcentral.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
