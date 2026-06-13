Vi Söker Grillkock
Viskan Jobb och Studier AB / Kockjobb / Borås Visa alla kockjobb i Borås
2026-06-13
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eller i hela Sverige
Brinner du för grill, kvalitet och mat lagad med kärlek?
Vi söker nu en grillkock till vår latinamerikanska restaurang.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av grill och matlagning
• Är noggrann, stresstålig och ansvarstagande
• Trivs med att arbeta i högt tempo
• Har känsla för kvalitet och råvaror
• Är en lagspelare som bidrar med positiv energi
Erfarenhet av latinamerikansk matlagning är meriterande, men inget krav. Vi värdesätter framför allt engagemang, arbetsmoral och viljan att utvecklas.
Hos oss blir du en del av ett passionerat team där mat, kultur och gästupplevelse står i fokus.
Låter det intressant?
Skicka ditt CV till oss
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
via mejl
E-post: fahima@viskanjobb.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viskan Jobb och Studier AB
(org.nr 559404-7416) Jobbnummer
9962502