Vi söker Frisör!
Vassastrå AB / Hälsojobb / Malmö Visa alla hälsojobb i Malmö
2025-09-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vassastrå AB i Malmö
Vi söker frisör till en heltidsanställning. Vi söker dig som har erfarenhet och kan ta emot och behandla kunder självgående utan problem. Vi söker dig som älskar hår, trender och att bemöta nya kunder varje dag.
Dina arbetsuppgifter är främst att behandla kundernas hår och vårda kundrelationer men även allt som hör till för att hålla salongen igång exempel: packa upp varor, tvätta handdukar, beställa varor, försäljning av produkter, posta bilder på sociala medier.
Vi ser gärna att du vill vara med och utveckla salongen framåt, att du är driven, gillar att utvecklas, gå kurser och lära dig nya saker.
Vi är med i frisörföretagarna och lönen är efter kollektivavtalet. Du har en baslön + provision och alltid en garantilön.
Du behöver ha god kunskap i att prata antingen svenska eller engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: vassastra.emelie@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vassastrå AB
(org.nr 559143-4286)
Neptunigatan 68 (visa karta
)
211 19 MALMÖ Kontakt
Ägare av Vassastrå
Emelie Kapstad vassastra.emelie@outlook.com 0709484521 Jobbnummer
9531970