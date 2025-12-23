Vi söker fler undersköterskor till.....
2025-12-23
Välkommen till en sommar där du gör verklig skillnad!Ta tillfället i akt och tillbringa sommaren tillsammans med oss på vackra Gotland. Våra fina äldreboenden ser fram emot att välkomna undersköterskor och vårdbiträden som vill förgylla våra kunders vardag. Arbeta på någon av våra fyra verksamheter Hemse, Iliansgården, Regementsgatan eller Sudergården. Du kan läsa mer om dem och var de ligger via länken nedan:
Äldreboenden på Gotland | Attendo
Vi erbjuder sommarbonus!
Till dig som bor på Gotland erbjuder vi bonus upp till 1500kr/v enligt villkor
Till dig som bor på fastlandet kan vi erbjuda boende samt reseersättning upp till 1000kr enligt villkor. Begränsat antal boendeplatser
Om rollen
Som sommarvikarie hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra kunder. Du ansvarar för att ge en god vård och omsorg till våra kunder. Att skapa en positiv och social atmosfär under måltiderna är en stor del i din roll samt att kunna bidra med olika aktiviteter som förgyller vardagen för våra äldre.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Personlig omvårdnad enligt verksamhetens rutiner med utgångspunkt från kundens individuella behov och önskemål
Vid behov hjälpa till med att exempelvis förbereda, laga och servera måltider, städ, tvätt m.m.
Utföra dokumentation och arbeta utifrån beslutade insatser
Samarbeta med externa och interna kontakter såsom gode män, anhöriga, boende, sjuksköterska och rehab-personal.
Vem är du?
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Som person är du självständig, ödmjuk, noggrann och ansvarsfull. Du brinner för vård av äldre, ser individens behov och är engagerad i deras närstående.
Du blir en del av ett engagerat medarbetarteam som alla strävar att göra det där lilla extra. Det är därför viktigt att man har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.

Publiceringsdatum
2025-12-23

Kvalifikationer
Erfarenhet från omsorgsarbete i äldreomsorgen
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift på lägst C1 nivå)
God datorkunskap/datorvana
Meriterande:
Undersköterskeutbildning
Erfarenhet av delegering
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal Attendo+, i samarbete med Benify.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2026-06-07 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Har du frågor om tjänsterna kontakta någon av verksamhetscheferna
Eva Karlsson, Attendo Iliansgården, tel. 079-063 35 16
Sandra Hederstedt, Attendo Hemse, tel. 076-721 07 40
Eva Gunnarsson, Attendo Sudergården, tel. 072-085 24 97
Beate Thyren, Attendo Regementsgatan, tel. 076-969 45 40
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Sammanfattning
Roll: Undersköterska eller vårdbiträde
Arbetstid: Dagtid, kvällar, natt och helger.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Så ansöker du
