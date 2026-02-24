Vi söker en Wärdshus- & hotellchef
Wången AB / Chefsjobb / Krokom Visa alla chefsjobb i Krokom
2026-02-24
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wången AB i Krokom
Vi söker en Wärdshus- & hotellchef - en ledare och entreprenör med passion för mat, människor och utveckling
Vill du leda, forma och utveckla en hel verksamhet? Vi söker nu en driven Wärdshus- & hotellchef som vill ta Wångens restaurang, hotell och konferensverksamhet till nästa nivå både som arbetsplats och destination. Här får du chansen att utveckla en plats där mat, upplevelser och värdskap står i centrum. - och där du gör verklig skillnad i gästernas, studerande och medarbetarnas vardag.
Ditt uppdrag
Som Wärdshus- & hotellchef har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften och utvecklingen av hela verksamheten. Du är en närvarande ledare som arbetar tätt tillsammans med både kök och service och som brinner för att skapa helhetsupplevelser där mat, värdskap och kvalitet står i centrum.
Du kommer bland annat att:
Ha personalansvar för restaurang, hotell, städ och elevboende, och arbeta för en trygg, engagerande och inkluderande arbetsmiljö
Ansvara för planering, struktur och kvalitet i den dagliga driften
Driva verksamhetsutveckling, destination Wången, med fokus på mat, aktiviteter, gästupplevelser och värdskap
Samarbeta med externa aktörer
Ansvara för budget, uppföljning och resultat. Du leder verksamheten genom att planera, genomföra, följa upp och utvärdera
Vi söker dig som
Har erfarenhet av ledande roller inom restaurang, hotell eller liknande verksamhet
Är flexibel, lösningsorienterad och trygg i ditt ledarskap
Har ett genuint matintresse och förståelse för matens roll i helhetsupplevelsen
Trivs att arbeta nära verksamheten och motiveras av att utveckla både människor och koncept
Har ett affärsdrivet och entreprenöriellt förhållningssätt och en förståelse för destinationsutveckling
Inspireras av att skapa upplevelser och bygga en destination med hjärta
Vi erbjuder dig
En nyckelroll med stort inflytande och utrymme att forma framtiden för Destination Wången
En plats i ledningsgruppen för Wången AB
En arbetsplats med ambition, värme och stark utvecklingspotential
Erfarna, engagerade kollegor och en verksamhet som vill framåt
Möjlighet att utveckla en destination där mat, natur, hästliv och upplevelser möts.
Känner du igen dig? Då vill vi gärna höra från dig.
OM TJÄNSTEN
Tillsvidareanställning 100 %
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi har kollektivavtal.
Arbetsplats: Wången, Alsen
Urval och intervjuer sker fortlöpande.
Tillträde: 1 augusti 2026
Mejla din ansökan till: ledigatjanster@wangen.se
Du är välkommen att lämna in din ansökan så snart som möjligt, men senast 1 april
Wången
Vår vision är att vara ett ledande kunskapscenter för dig som älskar hästar. Tillsammans med Flyinge och Strömsholm utgör vi hästnäringens riksanläggningar. Vi arbetar i nära samverkan med hästsportens organisationer och har ett gemensamt uppdrag att förse hästnäringen med rätt kunskap och kompetens för branschens och näringens fortsatta utveckling. Vår affärsidé är att erbjuda utbildningar och kunskap för den hästintresserade. Wången är en komplett tränings- och tävlingsanläggning med ett stort antal skolhästar.
Wångens Wärdshus & Hotell
Wångens Wärdshus & Hotell bedriver restaurang, hotell och konferensverksamhet. Restaurangen serverar frukost, lunch och middag till elever, studerande, bybor, besökare och konferensgäster. Välkommen till Wärdshuset med bästa utsikten!
Wångens Wärdshus
Vi undanber oss alla eventuella erbjudanden från annonsförsäljare och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: ledigatjanster@wangen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wången AB
(org.nr 556427-5575)
Wången (visa karta
)
835 93 ALSEN Arbetsplats
Wången AB Jobbnummer
9761394