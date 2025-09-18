Vi söker en simansvarig
Strength In Motion Sweden AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Härryda Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Härryda
2025-09-18
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strength In Motion Sweden AB i Härryda
, Göteborg
, Tranemo
, Gislaved
, Gnosjö
eller i hela Sverige
Brinner du för att skapa trygga och roliga vattenupplevelser för de allra minsta?
Vi söker en sim- och babysimansvarig som vill leda och utveckla vår verksamhet för barn från 0 år och uppåt.
Om rollen
Som simansvarig har du en nyckelroll i att planera, leda och utveckla våra kurser för bebisar och småbarn. Du ansvarar för att skapa en trygg och pedagogisk miljö där barn och föräldrar känner sig välkomna och får en positiv relation till vatten. Arbetstiderna är förlagda till dagtid, kvällar och helger.
Vi söker dig som:
• Är pedagogisk och har lätt för att samarbeta med både barn och vuxna
• Har utbildning inom baby-/småbarnssim eller är villig att utbilda dig - är du rätt person står vi för utbildningen
• Har en positiv och inspirerande inställning
• Är ansvarstagande och kan planera verksamheten effektivt
• Har HLR-utbildning för barn eller är beredd att genomgå den
Vi erbjuder:
• En rolig och meningsfull tjänst där du gör verklig skillnad
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
• Ett härligt team med engagerade kollegor
• Utbildning och fortbildning vid behov
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: emelie.larsson@premiumhalsan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strength In Motion Sweden AB
(org.nr 556972-1938)
Milstensvägen 2 (visa karta
)
438 35 LANDVETTER Arbetsplats
Premium Hälsan Landvetter Jobbnummer
9515552