Vi söker en nyfiken Prototyp-/testingenjör
2025-09-19
SEM AB utvecklar och producerar produkter som reducerar utsläpp av växthusgaser från transportfordon. Vår vision är att bidra med lönsamma produkter som bär oss mot ett fossilfritt samhälle. Strategin är att omsätta kunskap till produkter och att växa. Innovation, kompetens och målmedvetenhet gör oss framgångsrika. Fokus är på elektroniska tändsystem till motorer drivna av förnybara och alternativa bränslen, samt elektroniksystem för styrning och optimering av batteripack till elektrifierade fordon. Vi samarbetar nära med Lunds Tekniska Högskola, Chalmers, och Linköpings Tekniska Högskola. I våra fem forskningsprojekt jobbar sex doktorander. Våra kunder är världsledande tillverkare av komponenter till drivlinor i USA, Europa och Kina. Vi är certifierade enligt IATF, ISO 14001 och 45001. Bolaget bildades 1915 och omsätter ca 450 miljoner. Vi har idag ca 140 anställda i Åmål. SEM AB är en del av PHINIA Inc sedan 1 augusti 2025.
Vem är du:
Vi söker dig som är en driven person med hög ansvarskänsla, som har lätt för att samarbeta med andra och trivs i miljöer med fokus på förändring och utveckling. Du är självgående, strukturerad, och har ett genuint intresse för teknik.
Om tjänsten:
I rollen som prototyp/test-ingenjör kommer du planera och bygga prototyper, genomföra testning/validering och analys av testresultat. Test och validering av produkterna sker i olika klimatkammare och testutrustningar, som även dom utvecklas i teamet i samarbete med konstruktion, mjukvara och hårdvara. Du ska i nära samarbete med kollegor leverera framtidens tändsystems lösningar!
Din bakgrund:
Vi tror du är ingenjör inom maskin, mekatronik, elektro eller har gymnasieutbildning med flera års motsvarande erfarenhet, men viktigast är intresset för teknik och engagemanget att vilja utvecklas. Du trivs att arbeta "hands-on" då det är en hel del praktiskt arbete med svarv och fräsning. Du behärskar engelska flytande i tal och skrift då arbetet sker i en internationell miljö. Som prototyp och testingenjör är du en del av utvecklingsavdelningen och du är direkt underställd och rapporterar till chefen för teamet konstruktion & test.
Vi erbjuder nu en möjlighet att bli en del av ett globalt expansivt företag med höga ambitioner. Genom att vara en del av PHINIA Inc. så öppnas nya möjligheter att växa både för medarbetare och företag. Vi tror på att använda vår storlek till att optimerar processer och system globalt, men till största del behålla beslutsfattandet lokalt. Organisationskulturen är väldigt viktig och vi står för medmänsklighet, inklusivitet och att våga stå upp för det vi anser är rätt och riktigt.
Urval kommer ske löpande under processen, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Inför rekryteringsarbetet så har SEM AB tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
