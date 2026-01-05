Vi söker en nyfiken Logistics Developer
Jula AB / Logistikjobb / Skara Visa alla logistikjobb i Skara
2026-01-05
Vi söker en nyfiken Logistics Developer som vill vara med och göra skillnad
Hos oss kommer du att få säkerställa att våra interna logistikprocesser flyter på som en väloljad maskin. Du kommer också att vara med och driva spännande utvecklingsprojekt och samarbeta med olika delar av organisationen. Målet? Att leverera hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar som gör våra kunder glada.
Arbetet som Logistics Developer innebär att gräva i data och hitta guldkornen som kan förbättra våra logistikprocesser. Vi ser även att fokus är att göra vår logistikkedja ännu effektivare och hitta smartare sätt att arbeta. Inget av detta kan vi göra ensamma utan behöver jobba tillsammans med olika team för att optimera våra processer och se till att allt rullar på smidigt.
Är detta du?
Vi letar efter dig som är resultatinriktad, driven och proaktiv. Du gillar att jobba med ständiga förbättringar och kan hantera flera bollar i luften samtidigt. Vi tror att du har erfarenhet av att driva projekt och utvecklingsfrågor på egen hand. Vidare är du flexibel, strukturerad och självständig, och har en bra förmåga att se helheten och prioritera. Du kommunicerar tydligt och är inte rädd för att utmana nuläget.
Vad finns i ditt CV?
Vi söker dig som har en utbildning inom Logistik eller motsvarande erfarenhet. Du har några års arbetslivserfarenhet inom Supply Chain. Det är meriterande om du har jobbat med logistiksystem som Relex samt erfarenhet av olika affärssystem. Flytande svenska och engelska är ett krav, är du även en fena på Excel är det ett stort plus.
Vad erbjuder vi?
Jula Retail Logistics har stått på egna ben sedan ett år tillbaka vilket innebär nya möjligheter. Tillsammans med våra kunder är vi på en ostoppbar resa vilket innebär förändring - och du är välkommen att påverka den. De uppgifter du utför, dina åsikter, handlingar och nya idéer spelar roll.
Hos oss får du möjligheten att vara en del av ett nystartat företag där du kan växa och utvecklas. Vi vill skapa en arbetsmiljö med mycket hjärta och en stark teamkänsla. Du får chansen att ta ansvar och lära nytt, och om du gör ditt bästa så kan vi lova att det inte finns några gränser i hur mycket du kan växa tillsammans med oss.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av ett nytt team? Skicka in din ansökan idag!
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning, placeringsort, Skara. Jula har kollektivavtal med Unionen. Start efter överenskommelse.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av vårt fantastiska team? Skicka in din ansökan idag, intervjuer sker löpande.
Frågor?
Har du frågor kan du kontakta Development Manager, Emma Helldin på emma.helldin@jula.se
