Vi söker en massör/massageterapeut
Hej och välkommen till Wellness Spa.
Wellness SPA är ett familjeföretag med ett härligt team av hudterapeuter och massageterapeuter.
Vi söker dig som är certifierad/diplomerad av branschen.
Vi ser att du har ett brinnande intresse för människors välbefinnande.
• DU är glad, positiv, driftig och ordningsam.
• Andra önskvärda meriter är att du är initiativtagande, noggrann samt har en utåtriktad ödmjuk personlighet.
Då kunden alltid sätts i fokus är det viktigt med god känsla för kvalité och service, och att överträffa kundens förväntningar med glimten i ögat.
Stor vikt läggs även på att du är flexibel och tycker om att ta stort ansvar och att du kan arbeta självständigt, eftersom du mestadels kommer att arbeta själv.
Vi behöver en person som kan möta våra kunder på ett professionellt och engagerat sätt samt har viljan och kraften att ständigt utvecklas.
Vi utför sedvanliga hudvårdsbehandlingar och kroppsbehandlingar.
Kan du olika sorters massage är det meriterande annars lär vi upp hos oss.
Vi ser gärna att du vill utvecklas som person och i yrket.
Du måste även vara beredd att jobba lördagar.
Skicka då in en ansökan med ditt CV, foto, referenser samt personligt brev.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: info@wellnesspa.se
