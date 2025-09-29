Vi söker en Junior Akustiker
2025-09-29
FORCIT Consulting AB - specialister inom omgivningspåverkan
Vi söker en Junior Akustiker. Placering i området kring Örebro eller Jönköping. Resor i tjänsten runt om i Sverige ingår.
Vår affärsidé är att skapa trygghet för byggaktörer och kringboende i samband med bygg- och miljöprojekt. Företaget är idag ett av de marknadsledande i Sverige inom kontroll av omgivningspåverkan och ambitionen är fortsatt tillväxt. Forcit Consulting AB finns på nio orter i Sverige med ca 40 anställda. Våra kunder är främst byggherrar och entreprenörer.
Att ha mycket nöjda kunder är av stor vikt för vår framtida utveckling och ambitionen är att, utifrån en redan hög nivå, fortsätta med att öka kundernas nöjdhet och deras förtroende för oss som företag.
På FORCIT Consulting arbetar vi alla mot våra grundprinciper:
Försäljning (Sales): Att aktivt bidra till att stärka våra kundrelationer och identifiera möjligheter till utveckling och försäljning.
Kundfokus: Att ha ett flexibelt, lösningsorienterat förhållningssätt och prioriterar alltid kundens behov.
Attityd och driv: Att ta ägandeskap över arbetet och arbetar proaktivt med högt engagemang och ansvarskänsla.
Engagemang: Att visa lojalitet och respekt för kollegor, kunder och företagets mål.
Teamkänsla: Att trivas med att samarbeta och bidra till en positiv och stöttande arbetsmiljö.
Integritet: Att alltid arbeta etiskt och med ärlighet som ledstjärna.
Motståndskraft: Du är resultatfokuserad och anpassningsbar, och du ser utmaningar som möjligheter att växa.
Vi erbjuder en arbetsplats med:
Varierande arbetsuppgifter
En hög grad av delaktighet
Ett nätverk av stöttande kollegor
Kontinuerliga utbildningar
En arbetsplats där det satsas på företagskulturen
Generöst friskvårdsbidrag
Regelbundna hälsokontroller
Flextid
Arbetstidsförkortning
Som junior akustiker kommer du främst att arbeta med fältmätningar och inventeringar inom akustik och ljudmiljö:
Genomföra ljudmätningar och inventeringsjobb på olika platser i Sverige
Dokumentera och rapportera observationer och mätdata
Delta i projekt tillsammans med interna team och kunder
Bidra till att utveckla företagets arbetssätt inom fältmätningar och inventeringar
Vi söker dig som
Har utbildning inom akustik, teknisk fysik, miljövetenskap eller liknande, eller motsvarande erfarenhet
Är intresserad av fältarbete och mätningar
Har B-körkort
Är systematisk, noggrann och ansvarstagande
Har god social kompetens och trivs med att arbeta i nära samarbete med kollegor
Vill du bli en del av ett starkt team som kombinerar secialistkunskap med ett starkt driv för affärsutveckling och samarbete? Skicka din ansökan senast 31 oktober.
Vi välkomnar både kvinnor och män att söka denna roll, vi lägger stor vikt vid personlig inställning och ser gärna sökande som delar våra värderingar; att vi är pålitliga, engagerade och nära.
