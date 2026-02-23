Vi söker en CNC-operatör
Optima Bemanning AB är ett serviceföretag inom rekrytering och bemanning. Vi har vårt säte i Norrköping men arbetar över hela Sverige.
Den tunga industrin är vår nisch men vi tar oss an uppdrag inom många andra spännande branscher.
Du är flexibel och stresstålig.
Du har arbetat som operatör i minst 5 år och har god vana av egna ställ/riggningar.
Du har genomförd utbildning i travers och truck och har inga problem med ritningsläsning och tillhörande mätning. Vi söker för kunds räkning en duktig och självgående CNC-operatör inom fräsning och svarvning /flerop i Tjällmo.
Arbetet består av att rigga och ställa maskinen/maskinerna samt köra programmen med sedvanlig första- och sistabitskontroll.
Programmeringskunnande inom Siemens el. Heidanhain är önskvärt men inget krav.
Har du även kunskaper inom Mazatrol är detta meriterande.
Du som söker har god vana vid arbete i CNC-maskiner och har minst 5 år inom yrket.
Arbetsplatsen har en god arbetsmiljö med ljusa rymliga lokaler och en nära kommunikation med arbetsledning.
Du som operatör jobbar mycket självständigt varför det efterfrågas genomförda utbildningar inom travers och lyftteknik, samt gärna truckutbildning. 2-skiftsarbete kan bli aktuellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: jobb@optimabemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC-operatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Optima Bemanning AB
(org.nr 559108-6854), http://www.optimabemanning.se
591 90 TJÄLLMO Arbetsplats
Optima Bemannaning AB Jobbnummer
9759171